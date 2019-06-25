В общей сложности на переход по тросу длиной 396 метров у брата и сестры ушло 36 минут.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату, натянутому над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке на высоте 25-го этажа, сообщает France Presse.
Примерно в середине пути брат и сестра встретились. Лияна присела на канате, а Ник перешагнул через неё, после чего оба продолжили путь. В общей сложности на переход по 396-метровому канату у них ушло 36 минут.
С земли за трюком наблюдали сотни жителей и гостей Большого яблока, передает Life.
Для 42-летней Лияны этот трюк стал первой подобной попыткой после несчастного случая, произошедшего в 2017 году. Тогда Валленда в составе группы пыталась составить пирамиду из восьми человек на канате. В результате пятеро упали с высоты более девяти метров. Лияна получила множественные переломы, в том числе лицевых костей.
Власти Нью-Йорка разрешили брату и сестре совершить прогулку по канату при условии, что они проделают трюк со страховочными тросами. По признанию самого Валленды, страховка добавила стресса и физического веса во время испытания.
Ник и Лияна Валленда — представители седьмого поколения знаменитой цирковой династии. В 2012 году Ник Валленда прошёл по стальному тросу толщиной пять сантиметров и длиной 550 метров над бушующими водами Ниагарского водопада на высоте 60 метров. В 2012 году акробат без страховки за 22 минуты прошёл расстояние в 427 метров над Гранд-Каньоном. В 2014 году мужчина без страховки и с завязанными глазами прошёл по двум тросам, натянутым между тремя небоскрёбами в Чикаго.
HE DID IT! @NikWallenda has accomplished the unthinkable and has walked a highwire across Times Square. Congratulations! #HighwireLIVE pic.twitter.com/Xw4kk0UmwT— Highwire LIVE (@HighwireLIVE) June 24, 2019
Conquering the impossible. #HighwireLIVE pic.twitter.com/zyeEyhnZ1w— Nik Wallenda (@NikWallenda) June 24, 2019
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