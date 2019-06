Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату, натянутому над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке на высоте 25-го этажа, сообщает France Presse.

Примерно в середине пути брат и сестра встретились. Лияна присела на канате, а Ник перешагнул через неё, после чего оба продолжили путь. В общей сложности на переход по 396-метровому канату у них ушло 36 минут.

С земли за трюком наблюдали сотни жителей и гостей Большого яблока, передает Life.

Для 42-летней Лияны этот трюк стал первой подобной попыткой после несчастного случая, произошедшего в 2017 году. Тогда Валленда в составе группы пыталась составить пирамиду из восьми человек на канате. В результате пятеро упали с высоты более девяти метров. Лияна получила множественные переломы, в том числе лицевых костей.

Власти Нью-Йорка разрешили брату и сестре совершить прогулку по канату при условии, что они проделают трюк со страховочными тросами. По признанию самого Валленды, страховка добавила стресса и физического веса во время испытания.

Ник и Лияна Валленда — представители седьмого поколения знаменитой цирковой династии. В 2012 году Ник Валленда прошёл по стальному тросу толщиной пять сантиметров и длиной 550 метров над бушующими водами Ниагарского водопада на высоте 60 метров. В 2012 году акробат без страховки за 22 минуты прошёл расстояние в 427 метров над Гранд-Каньоном. В 2014 году мужчина без страховки и с завязанными глазами прошёл по двум тросам, натянутым между тремя небоскрёбами в Чикаго.

