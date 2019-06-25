Специалисты уверены, что продюсер сильно исхудал бы, а его голос после восстановления изменился.
История с отравлением музыкального продюсера Бари Алибасова жидкостью для труб "Крот" похожа на инсценировку. Такое мнение выразил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.
— Если бы был ожог четвёртой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют, — заявил Румянцев.
Врач также обратил внимание на тот факт, что в случае отравления Алибасов должен был бы питаться через трубочку в тонкую кишку, которая бы миновала желудок, и сильно похудеть, однако этого не происходит, а продюсер потребляет детское питание. Кроме того, Румянцев выразил мнение, что голос Алибасова также должен был бы измениться, передает Life.
Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского.
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