Впервые в истории культовой американской киностудии ее руководителем назначили женщину

В знаменитой американской киностудии Warner Bros. впервые назначена женщина на пост руководителя, сообщает издание Deadline.

Известно, что первой женщиной во главе студии стала Энн Сарнофф, ранее управлявшая компанией BBC Studios Americas. На этом посту она заменит отправленного в отставку Кевина Цудзихару.

По словам генерального директора WarnerMedia Джона Стэнки, ранее Сарнофф уже продемонстрировала способность эффективно работать с инновациями и инвестициями, а также полностью приняла эволюцию киноотрасли, передает mignews.

Экс-глава Warner Bros. был отправлен в отставку в марте 2019 года. Это произошло после внутреннего расследования, инициированного после публикаций, которые были связаны с тем, что он якобы использовал свои служебные возможности для продвижения молодых актрис.