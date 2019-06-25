Премьер-министра Майя Санду отправилась сегодня утром на заседание Высшего совета магистратуры, где дала указания судьям, как они должны продолжать работать.
"Вы должны начать настоящую очистку судебной системы, вы знаете, что это значит, это значит, что люди, которые принимали незаконные решения - должны уйти, а честные - должны занять эти должности, потому что по другому мы не сможем работать в будущем. Есть решения, который вы должны принять как можно быстрее", - сказала Санду.
Премьер-министр так же выступила и с угрозами: "Если в ближайшие недели ситуация не поменяется, мы будем искать решения через парламент и правительство".
В это же время, Санду заявила, чтобы ее сразу же оповестили о том, если кто-то извне попытается повлиять на них.
"Когда на вас будет оказывать давление извне, свяжитесь со мной и мы сделаем все, что в наших сила, чтобы устранить это", - заявили Санду.
Также премьер упрекнула членов Совета за тот факт, что суд не подтвердил результаты выборов мэра в Кишиневе. В результате чего, Андрей Нэстасе не стал мэром столицы.
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ТЕЛЕЦ
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ДЕВА
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md