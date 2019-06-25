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Эксперимент показал, как часто люди возвращают потерянные кошельки
// фото: unsplash.com
11:21, 25 Jun 2019
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А вы бы попытались вернуть деньги владельцу, если бы нашли на улице кошелек? Чтобы ответить на этот вопрос, имея в виду не конкретного человека, а людей в целом, швейцарские ученые разбросали 17 000 кошельков по миру.

Целью исследования было узнать, во-первых, возвращают ли люди из разных стран потерянные кошельки, во-вторых, имеет ли значение количество наличных в кошельке. В масштабном эксперименте "приняли участие" 40 стран и 355 городов, передает Вести.

Анализ данных, опубликованный в журнале Science, показал, что люди во всех странах оказались склонны возвращать кошельки с большими суммами внутри. Это, полагают авторы исследования, связано с тем, что большинство людей считают себя скорее хорошими, а потому стремятся сохранять этот имидж.

Каждый из экспериментов проходил таким образом: молодой европейский турист (на самом деле — научный сотрудник) входил в банк, музей или другое учреждение с кошельком, содержащим список покупок, ключ и несколько визиток с информацией на языке той страны, в которой он находился.

Турист передавал кошелек кассиру со словами: "Должно быть, кто-то потерял его. Вы можете позаботиться об этом?" В то же время внутри кошелька могло вообще не быть денег, а могло быть 15 или 100 долларов США (в местной валюте) — количество зависело от благосостояния страны.

По окончании эксперимента оказалось, что чем больше денег было в кошельке, тем чаще его доставляли по указанному адресу. Пустой кошелек возвращали 40% людей, а с суммой $13 — в 51% случаев. Возврат пропажи с $94 в Польше, Великобритании и США достиг в среднем 71%. Процент возврата сильно различался между странами. Датчане, шведы и новозеландцы оказывались самыми добросовестными, когда в кошельках лежали большие суммы. В Китае, Перу, Казахстане и Кении в среднем только 8–20% кошельков были возвращены владельцам.

Были некоторые неожиданные невозвраты: кошельки, пропавшие в Ватикане и в двух антикоррупционных бюро, сгинули навсегда. К слову, всего для глобального эксперимента понадобилось $600 тыс.

Тот факт, что люди с большей вероятностью возвращали кошельки с деньгами (причем, чем больше была сумма, тем выше вероятность), удивил и обрадовал ученых. Не меньше результаты удивили и экспертов в области экономических наук, которые еще до начала исследования предположили, что большинство людей захотят оставить деньги себе.

"На самом деле, для каждого из нас репутация честного человека важнее, чем материальная выгода", — прокомментировал результаты доцент кафедры экономики Мичиганского университета и автор исследования Ален Кон.

Можно предположить, что итог свидетельствует о небывалом уровне альтруизма в обществе, но экономисты не обольщаются. Предыдущие похожие исследования указывали на то, что люди заботятся о других только ради себя самих. Поэтому альтруизм в глобальном эксперименте с потерянными кошельками уходит на второй план: для нашедшего портмоне главной мотивацией вернуть его владельцу служит нежелание обрести репутацию вора или непорядочного человека. 




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