В центре Москвы неизвестный отравил газировкой и ограбил более 20 человек

В центре Москвы неизвестный мужчина отравил газировкой, а после этого ограбил 24 человека. Об этом сообщает The Village.

Инциденты происходили в течение последнего месяца в районе Чистых прудов. Преступник предлагал своим жертвам отведать напиток, после чего они теряли сознание и лишались части своего имущества, пишет life.

Некоторые пострадавшие приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.