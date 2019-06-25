Жаркое лето для автомобиля - испытание. В этот период некоторые неисправности, не проявлявшиеся в прохладную погоду, дают о себе знать.
Сильная жара – сложный период для любого автомобиля. Есть целый список характерных неисправностей, которые проявляются преимущественно в жаркую погоду. Некоторые из них можно предотвратить, приняв превентивные меры, пишет Вести-UA.
Перегрев двигателя
Чаще всего летом перегревается двигатель. Как правило, дело в неисправной системе охлаждения. Но так как эта система состоит из множества элементов, попробуем описать возможные неисправности каждого из них.
Электровентилятор
В большинстве современных бюджетных автомобилей установлен электровентилятор обдува радиатора. Сигнал на его включение дает датчик температуры, который, в большинстве случаев стоит в радиаторе охлаждения двигателя. Если вы заметили, что температура двигателя повышается только в пробке (а при движении перегрева не наблюдается) – скорее всего, не включается вентилятор обдува радиатора. В таком случае можно включить отопитель салона на максимальную мощность, это позволит слегка охладить двигатель.
Первое что нужно проверить – предохранитель электровентилятора. Как правило, он находится в общем блоке предохранителей. Если с ним все в порядке, можно попробовать снять разъем с датчика температуры на радиаторе и перемкнуть (например, скрепкой) контакты на нем. Если вентилятор включился – сломан датчик температуры. С постоянно работающим вентилятором охлаждения можно доехать до места ремонта.
Термостат
Термостат обычно заклинивает в закрытом положении. В таком случае автомобиль начинает перегреваться через 15-20 минут после запуска двигателя. Толстые патрубки, 40-60 мм. в диаметре, ведущие к радиатору охлаждения в таком случае холодные (температура около 30-50 градусов, а не 90-110 как должно быть).
При заклинившем термостстате температуру двигателя также можно снизить, включив отопитель салона на максимум.
Патрубки и жидкость
Лопнувший патрубок чаще всего является не причиной, а следствием перегрева. Одной из причин перегрева может стать низкий уровень охлаждающей жидкости. Следует помнить, что со временем ее уровень уменьшается, поскольку некоторая часть жидкости испаряется. За год, как правило, «уходит" 200-500 грамм. Если охлаждающая жидкость уходит интенсивнее – ищите течь.
Радиатор
Радиатор охлаждения забитый мошками, пухом или другими загрязнителями теряет способность к теплообмену и может стать причиной перегрева двигателя. Простой наружный осмотр не всегда может быть объективным, поскольку перед радиатором охлаждения у большинства автомобилей установлен радиатор кондиционера с более крупными сотами. Один из простых способов диагностики – продувка сжатым воздухом изнутри. Если загрязнения вылетают наружу, радиатор следует снять и промыть.
Водяной насос
Неисправность водяного насоса тоже может стать причиной перегрева. На некоторых автомобилях крыльчатка “попмы" изготовлена из пластика и насажена на стальной вал. Если крыльчатка от вала отделилась, охлаждающая жидкость перестает циркулировать по системе.
На многих автомобилях среднего и высокого ценового сегмента установливают дополнительыне электрические водяные насосы. Их выход из строя тоже может привести к перегреву двигателя.
Внутренне загрязнение
Использование некачественной или неподходящей конкретному автомобилю охлаждающей жидкости может привести к образованию налета на внутренней поверхности рубашки охлаждения и радиатора. Налет ухудшает теплообмен, что также ведет к перегреву.
Самым опасным с точки зрения образования нежелательного налета средством считаются различные присадки и герметики, которые изначально созданы для устранения течей в системе охлаждения. Они оседают на стенках гильз, и внутренней поверхности радиатора, что подавляющем большинстве случаев ведет к перегреву. От использования таких средств лучше воздержаться.
Поломка двигателя
Пробой прокладки головки блока цилиндров или трещина в самой головке чаще всего проявляются как перегрев. Газы из цилиндров попадают в систему охлаждения, создавая в ней избыточное давление.
В этом случае ремонт будет долгим и дорогим, поэтому имея подозрения на подобную неисправность обязательно стоит проверить двигатель с помощью специальной индикаторной жидкости, которая улавливает наличие выхлопных газов в системе охлаждения. Пример такого индикатора – приспособление JTC 1236.
Тормоза
Тормозной системе летом тоже приходится непросто, особенно если автомобиль используется в динамичном режиме или в горной местности. Наиболее распространенная неисправность – подгорание тормозных колодок. Случается она, зачастую, из-за слишком активного использования тормозов, особенно на спусках. Чтоб ее избежать следует использовать торможение двигателем. У всех автомобилей с автоматической коробкой передач есть соответствующий режим.
Закипание тормозной жидкости тоже иногда случается. Все дело во влаге, которую впитывает тормозная жидкость. Сама “тормозуха" кипит при высокой температуре (более 300 градусов), а если в ней есть вода – температора кипения сильно снижается. Большинство автопроизводителей прописывает в сервисных книгах интервал замены тормозной жидкости его следует соблюдать. Причем ориентироваться следует в первую очередь не на пробег, а на срок эксплуатации. Больше 2-3 лет ездить на одной и тоже “тормозухе" нельзя.
Топливо
Самые опасные с точки зрения возгорания автомобили с ГБО. На газовом баллоне установлен такназываемый “мультиклапан". Он отвечает за давление газа в баллоне и не дает заправить более 80% емкости баллона. Если он вышел из строя или неправильно отрегулирован количество топлива в баллоне может превышать установленные нормы, что при повышении температуры воздуха может привести к повреждению баллона и возгоранию. Для избегания подобных ситуаций следует вовремя проводить обслуживание ГБО.
Бензин тоже пожароопасен. При повышении температуры он испаряется интенсивнее и при неисправности клапана моет привести к деформации топливного бака. Как правило клапан вентиляции бака связан с угольным адсорбером и при его неисправности загорается Check Engine.
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