Ужалила медуза: что нельзя делать ни в коем случае

К счастью, черноморские медузы, да и большинство особей, которые можно встретить в Средиземном или Азовском морях, не представляют угрозы для жизни. Но необходимо знать, как помочь себе в первые трудные минуты после укуса.

Сразу после укуса

Если вас ужалила медуза, первым делом выйдите из воды. Даже если ожог кажется вам незначительным. Сначала нужно убрать с кожи остатки щупалец и стрекательных (жалящих) клеток. Только не делайте это незащищенными руками, ведь еще некоторое время стрекательные клетки продолжают выделять яд, пишет Вести-UA.

Осторожно очистите травмированную кожу любым подручным средством – сухим полотенцем, кредитной картой, тупой стороной ножа. Затем обильно промойте ожог морской водой. Пресную воду для этой цели использовать нельзя – она только поможет яду впитаться. Нейтрализовать яд помогут натуральный лимонный сок, раствор 5% уксуса или соды. Боль от ожога можно снять, приложив лед.

Помните, что у всех реакция на ожог может быть разной. У кого-то небольшое покраснение и боль проходят за несколько часов, а у кого-то может возникнуть аллергическая реакция. Если после контакта с медузой вы почувствовали тошноту или головокружение, а на больном месте образовался отек, примите антигистаминное средство и немедленно обратитесь к врачу.

Чего делать нельзя

Нельзя смазывать ожог кремом или маслом – ни растительным, ни для загара.

Не обрабатывайте место ожога йодом или зеленкой – эти средства слишком агрессивные и, напротив, увеличат площадь ожога.

Также не стоит наносить пантенол. Он хорош при термических ожогах. А медуза оставляет после себя химические.

Выброшенные штормом на берег медузы какое-то время сохраняют свои жалящие свойства. Так что если вам не повезло приехать на курорт в период нашествия медуз, гулять по морскому побережью лучше в пляжной обуви.