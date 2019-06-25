На маленьком норвежском острове хотят отменить время

Приехав на северный остров Соммарёй, вы должны оставить за порогом свое чувство времени. Некоторые делают это в буквальном смысле слова, и поэтому мост, соединяющий эту маленькую рыбацкую деревню с материком, усыпан не навесными замками, а выброшенными часами.

Здесь, в Западном Тромсё, к северу от Полярного круга, время мало что значит в традиционном смысле этого слова, пишет Вести-UA со ссылкой на ScienceAlert. В зимние месяцы Солнце не всходит, а в течение 69 дней лета оно не заходит.

Это остров крайностей, и его жители предлагают учесть это в своем быту. Местный житель Кьелл Хвединг, 56-летний работник отдела кадров, подал петицию, чтобы стать первой в мире зоной, свободной от времени.

«Для многих из нас это просто означало бы формализацию того, что мы практиковали в течение нескольких поколений», - сказал он.

Sommarøy по-норвежски означает «Летний остров». Хвединг описывает эти месяцы, как свободные от распорядка - дети и взрослые могут получать телефонные звонки в 2 часа ночи, косить газон или плавать в полночь.

«Когда правительство обсуждает новый закон о зиме или лете или переводе часов, мы все смеемся, потому что это не имеет значения», - сказал Хвединг. «Здесь, к северу от полярного круга, совершенно другая жизнь».

Хвединг собрал около 100 подписей - от трети всего населения города, и передал список местному члену парламента. Островитяне надеются освободиться от традиционного графика работы и ввести гибкость в школьные и рабочие часы. Основными отраслями на этом острове с населением чуть более 300 человек являются рыболовство и туризм.

Предложение пока немного размыто. Некоторые думают, что это скорее символический жест. Но Хвединг считает, что отмена времени сделает людей менее импульсивными и избавит их от стресса жесткого графика. Но полностью исключить часы невозможно. Жителям по-прежнему необходимо ходить на работу, в школу и встречаться с друзьями.

Тем не менее, человеческое тело зависит не от наручных часов. Наши естественные ежедневные ритмы синхронизируются с солнцем.

«Проблема в том, что в Арктике люди не эволюционировали», - сказал Гизмодо Ханне Хоффман, ученый из Мичиганского государственного университета, который занимается циркадными ритмами.

«Наши тела адаптировались к этому 24-часовому циклу, генерируемому вращением Земли. Мы не можем идти против эволюции, и это то, что происходит в этих местах. Вы идете против того, на что запрограммированы».

Многие из функций нашего тела и привычные действия, такие как сон, бодрствование, еда и поход в ванную, естественным образом следуют этому 24-часовому циклу.

Фактически, у каждой клетки нашего тела есть эти часы. Если мы пойдем против естественного ритма, это может иметь неблагоприятные последствия для здоровья , такие как повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств пищеварения, рака и депрессии.

Более того, даже в отсутствие света наши клетки знают, что делать, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии. В прошлом люди, которые отсиживались в пещерах и бункерах в течение нескольких недель или даже месяцев, теряли чувство времени, но их тела по-прежнему демонстрировали тот же 24-часовой цикл, который предполагает, что эти внутренние часы существуют вне человеческой конструкции.

Нравится нам это или нет, но мы, люди, по своей природе привязаны ко времени, и это останется верным, даже если жители Соммарёй добьются своего.