У детей иммунная система гораздо слабее, чем у взрослых. Однако заболеть "школьными" инфекциями и вирусами можно в любом возрасте.
Как защитить себя и своего ребенка от самых распространенных инфекций.
Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаз — происходит из-за попадания в них аллергена или грязи, например вместе с контактными линзами. Инфекция также передается через ткань, поэтому не пользуйтесь одним полотенцем вместе с другими людьми. Хорошо мойте руки и старайтесь не тереть глаза, особенно на улице, передает Рамблер.
Коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем. Насморк, заложенность носа, слезящиеся глаза, повышенная температура, рвота и кашель, длящийся до трех недель, — симптомы опасной бактериальной инфекции. При контакте с зараженными носите специальные защитные маски. Предотвратить коклюш поможет вакцинация.
Острый фарингит — воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки, гораздо опаснее ангины, так как может привести к серьезным осложнениям. При болях в горле необходимо обратиться к врачу и сделать тест на выявление стрептококковой инфекции, для лечения которой требуются антибиотики.
Ветряная оспа, она же ветрянка, намного болезненнее протекает в зрелом возрасте. Высокая температура, зудящая сыпь, головная боль, потеря аппетита и общее недомогание: если вы не переболели ветрянкой в детстве, риск заражения при контакте с инфицированным очень высок. Людям, которые часто контактируют с детьми, лучше сделать прививку от ветряной оспы.
Заражение вирусным гастроэнтеритом, который еще называют желудочным гриппом, происходит при употреблении загрязненной пищи и воды. Тошнота, рвота, высокая температура, боли в животе и диарея — симптомы желудочно-кишечной инфекции. Тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением.
Педикулез, или головные вши, у взрослых иногда можно принять за перхоть. При обнаружении зуда и сыпи на коже головы, яиц вшей следует обратиться к специалисту и приобрести необходимые препараты для лечения.
Боль в ушах, покраснение, отечность, нагноение и снижение слуха — симптомы ушной инфекции, воспаления среднего или наружного уха. Иногда воспалительные процессы могут сопровождаться высокой температурой, головной болью и бессонницей. Лечение — исключительно медикаментозное.
Чешуйчатые зудящие высыпания круглой формы говорят о наличии стригущего лишая — грибковой инфекции, которая передается через контакт с зараженной кожей или одеждой. Чаще мойте руки и не делитесь предметами личной гигиены, чтобы уберечься от инфицирования.
Стоматит проявляется в виде небольших язв, пузырьковых высыпаний, покраснений и отеков в области слизистой оболочки рта. Чтобы предотвратить развитие болезни, чаще мойте руки и пейте воду из индивидуальной посуды.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md