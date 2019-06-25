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Девять детских болезней, которыми может заразиться и взрослый
// фото: IStock
12:25, 25 Jun 2019
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У детей иммунная система гораздо слабее, чем у взрослых. Однако заболеть "школьными" инфекциями и вирусами можно в любом возрасте.

Как защитить себя и своего ребенка от самых распространенных инфекций.

Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаз — происходит из-за попадания в них аллергена или грязи, например вместе с контактными линзами. Инфекция также передается через ткань, поэтому не пользуйтесь одним полотенцем вместе с другими людьми. Хорошо мойте руки и старайтесь не тереть глаза, особенно на улице, передает Рамблер.

Коклюш — инфекционное заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем. Насморк, заложенность носа, слезящиеся глаза, повышенная температура, рвота и кашель, длящийся до трех недель, — симптомы опасной бактериальной инфекции. При контакте с зараженными носите специальные защитные маски. Предотвратить коклюш поможет вакцинация.

Острый фарингит — воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки, гораздо опаснее ангины, так как может привести к серьезным осложнениям. При болях в горле необходимо обратиться к врачу и сделать тест на выявление стрептококковой инфекции, для лечения которой требуются антибиотики.

Ветряная оспа, она же ветрянка, намного болезненнее протекает в зрелом возрасте. Высокая температура, зудящая сыпь, головная боль, потеря аппетита и общее недомогание: если вы не переболели ветрянкой в детстве, риск заражения при контакте с инфицированным очень высок. Людям, которые часто контактируют с детьми, лучше сделать прививку от ветряной оспы.

Заражение вирусным гастроэнтеритом, который еще называют желудочным гриппом, происходит при употреблении загрязненной пищи и воды. Тошнота, рвота, высокая температура, боли в животе и диарея — симптомы желудочно-кишечной инфекции. Тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением.

Педикулез, или головные вши, у взрослых иногда можно принять за перхоть. При обнаружении зуда и сыпи на коже головы, яиц вшей следует обратиться к специалисту и приобрести необходимые препараты для лечения.

Боль в ушах, покраснение, отечность, нагноение и снижение слуха — симптомы ушной инфекции, воспаления среднего или наружного уха. Иногда воспалительные процессы могут сопровождаться высокой температурой, головной болью и бессонницей. Лечение — исключительно медикаментозное.

Чешуйчатые зудящие высыпания круглой формы говорят о наличии стригущего лишая — грибковой инфекции, которая передается через контакт с зараженной кожей или одеждой. Чаще мойте руки и не делитесь предметами личной гигиены, чтобы уберечься от инфицирования.

Стоматит проявляется в виде небольших язв, пузырьковых высыпаний, покраснений и отеков в области слизистой оболочки рта. Чтобы предотвратить развитие болезни, чаще мойте руки и пейте воду из индивидуальной посуды.




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