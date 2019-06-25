В Молдове вновь выявлен случай заражения бешенством

На территории Молдовы вновь выявлен случай заражения бешенством. Вирусное заболевание было зарегистрировано у лисы, найденной в предприятии по лесному хозяйству в Бельцах.

Стоит отметить, что бешенство-это заболевание, вызванное вирусом, который влияет на центральную нервную систему, мозг и спинной мозг, как у животных, так и у людей. Вирус может передаваться через слюну.

Люди могут заболеть в результате укусов, как от диких животных, так и от инфицированных домашних животных. Человек, который вступил в контакт с больным от бешенства животным, был ранен или укушен, должен обратиться к врачу, чтобы быть вакцинированным.