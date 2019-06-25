Все рассуждения о рекордных кассовых сборах современных фильмов разбиваются на мелкие осколки, если учесть, что стоимость билетов в кино постоянно растет. Вместе с ценой на попкорн, хлеб, гречку, картошку и жилищно-коммунальные услуги. В 1910 году поход в кино обходился среднестатистическому американцу в 7 центов, а сейчас в $8,65.
Портал boxofficemojo.com регулярно пересчитывает итоговые сборы в США в новых ценах. А это основная, исторически сложившаяся доля рынка, в целом, отражающая мировые тенденции.
И знаете что? Самый молодой фильм в этом списке — "Титаник", передает Рамблер.
Унесенные ветром, 1939
Кассовые сборы в 1939 году $199 млн В сегодняшних ценах — $1823 миллиона.
Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда, 1977
Нескорректированная выручка — $461 млн, с учетом инфляции $1605 миллионов.
Звуки музыки, 1965
$159 млн в 1965 году превратились $1284 миллиона сегодня.
Инопланетянин, 1982
$435 млн тогда и $1278 сейчас.
Титаник, 1997
В 1997 году самая грустная история в мире собрала $659 миллионов, которые сегодня превратились в $1221 миллиона.
Десять заповедей, 1956
$66 миллионов против $1180 млн
Челюсти, 1975
$260 млн выросли до $1154 миллионов.
Доктор Живаго, 1965
$112 млн и $1180 в ценах этого года.
Изгоняющий дьявола, 1973
$233 млн чуть-чуть не дотянули до миллиарда, $996 млн
Белоснежка и семь гномов, 1937
За 82 года $185 миллионов* превратились в $982 миллиона.
* — выручка четырех релизов ленты: в 1937, 1983, 1987 и 1993 годах.
В тексте приведены данные о кассовых сборах в США.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md