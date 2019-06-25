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Десять самых кассовых фильмов в истории кино с учетом инфляции 
// фото: кадр из фильма
12:36, 25 Jun 2019
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Все рассуждения о рекордных кассовых сборах современных фильмов разбиваются на мелкие осколки, если учесть, что стоимость билетов в кино постоянно растет. Вместе с ценой на попкорн, хлеб, гречку, картошку и жилищно-коммунальные услуги. В 1910 году поход в кино обходился среднестатистическому американцу в 7 центов, а сейчас в $8,65.

Портал boxofficemojo.com регулярно пересчитывает итоговые сборы в США в новых ценах. А это основная, исторически сложившаяся доля рынка, в целом, отражающая мировые тенденции.

И знаете что? Самый молодой фильм в этом списке — "Титаник", передает Рамблер.

Унесенные ветром, 1939


Кассовые сборы в 1939 году $199 млн В сегодняшних ценах — $1823 миллиона.

Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда, 1977


Нескорректированная выручка — $461 млн, с учетом инфляции $1605 миллионов.

Звуки музыки, 1965

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$159 млн в 1965 году превратились $1284 миллиона сегодня.

Инопланетянин, 1982

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$435 млн тогда и $1278 сейчас.

Титаник, 1997 Image result for Ð¢Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðº, 1997
В 1997 году самая грустная история в мире собрала $659 миллионов, которые сегодня превратились в $1221 миллиона.

Десять заповедей, 1956

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$66 миллионов против $1180 млн

Челюсти, 1975

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$260 млн выросли до $1154 миллионов.

Доктор Живаго, 1965

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$112 млн и $1180 в ценах этого года.

Изгоняющий дьявола, 1973

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$233 млн чуть-чуть не дотянули до миллиарда, $996 млн

Белоснежка и семь гномов, 1937

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За 82 года $185 миллионов* превратились в $982 миллиона.
* — выручка четырех релизов ленты: в 1937, 1983, 1987 и 1993 годах.
В тексте приведены данные о кассовых сборах в США.




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