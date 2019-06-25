Десять самых кассовых фильмов в истории кино с учетом инфляции

Все рассуждения о рекордных кассовых сборах современных фильмов разбиваются на мелкие осколки, если учесть, что стоимость билетов в кино постоянно растет. Вместе с ценой на попкорн, хлеб, гречку, картошку и жилищно-коммунальные услуги. В 1910 году поход в кино обходился среднестатистическому американцу в 7 центов, а сейчас в $8,65.

Портал boxofficemojo.com регулярно пересчитывает итоговые сборы в США в новых ценах. А это основная, исторически сложившаяся доля рынка, в целом, отражающая мировые тенденции. И знаете что? Самый молодой фильм в этом списке — "Титаник", передает Рамблер. Унесенные ветром, 1939

Кассовые сборы в 1939 году $199 млн В сегодняшних ценах — $1823 миллиона. Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда, 1977

Нескорректированная выручка — $461 млн, с учетом инфляции $1605 миллионов. Звуки музыки, 1965

$159 млн в 1965 году превратились $1284 миллиона сегодня. Инопланетянин, 1982

$435 млн тогда и $1278 сейчас. Титаник, 1997

В 1997 году самая грустная история в мире собрала $659 миллионов, которые сегодня превратились в $1221 миллиона. Десять заповедей, 1956 $66 миллионов против $1180 млн Челюсти, 1975 $260 млн выросли до $1154 миллионов. Доктор Живаго, 1965 $112 млн и $1180 в ценах этого года.

Изгоняющий дьявола, 1973

$233 млн чуть-чуть не дотянули до миллиарда, $996 млн Белоснежка и семь гномов, 1937 За 82 года $185 миллионов* превратились в $982 миллиона.

* — выручка четырех релизов ленты: в 1937, 1983, 1987 и 1993 годах.

В тексте приведены данные о кассовых сборах в США.

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