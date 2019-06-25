Наркотики на 200 тысяч леев изъяли полицейские у жителя Бачой

Сотрудники полиции зафиксировали незаконную деятельность 43-летнего жителя столичного пригорода Бачой, который занимался выращиванием и хранением марихуану в особо крупных размерах на территории Кишинева.

В ходе обысков в доме подозреваемого, полицейские обнаружили 34 растения конопли, а также пакетик типа zip lock и 2 полиэтиленовых пакета, в которых находилось растительное вещество со специфическим запахом и шесть банок, в которых также хранилось наркотическое вещество, общим весом около одного килограмма. Если бы мужчине удалось продать наркотики, то он получил бы прибыль в 200 000 леев.

Растения были изъяты и направлены на экспертизу. Стоит отметить, что мужчина ранее привлекался к ответственности за подобные преступления.

Подозреваемого поместили под арест на 30 суток. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.