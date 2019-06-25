Андрей Нэстасе проголосовал за возвращение России в ПАСЕ

Альянс ПСРМ-ACUM продолжает действовать в интересах Москвы. Депутат ППДП Андрей Нэстасе и социалист Влад Бэтрынча помогли России получить спустя пять лет право голоса в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Их коллега по коалиции - депутат ПДС Михай Попшой высказался против.

Представителей Молдовы и других стран, поддержавшие резолюцию о возвращении России в ПАСЕ, СМИ включили в список позора.

"Я решил проголосовать за, чтобы это важное учреждение - Совета Европы могло оказывать положительное влияние на все государства, в том числе на Россию по таким важным для меня, для всех нас вопросам, как обеспечение прав человека, развитие демократии и правового государства", - сказал депутат ППДП Нэстасе.

Дебаты по резолюции продолжались четыре часа. Приняли ее голосами 118 делегатов, против высказались 62, десять воздержались.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 после аннексии Крыма. В 2017-м она прекратила платить членские взносы в организацию. Голос России вернули без каких-либо предварительных условий.