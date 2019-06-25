Полковник Ярослав Мартин назначен главой Службы государственной охраны и защиты

Глава государства Игорь Додон назначил полковника Ярослава Мартина главой Службы государственной охраны и защиты.

"Ярослав Мартин имеет более чем 20-летний опыт службы в силовых структурах, в том числе в СГО, и дошел до звания полковника", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Напомним, что Служба государственной охраны и защиты недавним решением парламента перешла в подчинение президенту Республики Молдова.