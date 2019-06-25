Пять причин, почему детям не стоит спешить с соцсетями

Многие подростки чувствуют себя отрезанными от мира, если у них нет страницы в соцсетях. Кажется, что у всех друзей есть своя страница, которая позволяет общаться. Зачастую такие подростки хотят стать старше, чтобы иметь возможность завести страничку в соцсети и общаться с друзьями.

Однако родители и учителя считают, что до определенного возраста стоит подождать с социальными сетями, пишет вести.ru.

1. След, который невозможно стереть

Что мы любили, когда нам было 7 или 8 лет? Любим ли мы те же вещи сегодня?

Многие социальные сети хотят использовать наши интересы онлайн.

Есть только одна проблема: невозможно все стереть, как будто ничего не было.

В детском и подростковом возрасте мнение и взгляд на жизнь находится в процессе становления.

Поэтому, прежде чем вступать в социальную сеть, стоит задуматься о том, будет ли подросток любить те же вещи через 5 лет.

2. Онлайн проще врать

Прежде чем ребенок заведет страничку в соцсети, важно знать, что там много фейковых профилей.

Взрослые люди могут создавать страницы, претворяясь детьми и подростками.

При общении они могут передать вирус на компьютер или телефон.

Злоумышленники могут украсть личные данные, могут украсть пароль от странички.

Поэтому очень важно, чтобы подросток и его родители знали об этих опасностях, которые встречаются в интернете.

3. Травля

Вы знаете, что такое травля в школе? Так вот в интернете дети тоже часто подвергаются травле. Это называется кибербуллинг.

Хуже, если к этим людям присоединяются те, кого дети знают лично, полагая, что это смешно.

Травля как в школе, так и в интернете может нанести серьезную психологическую травму ребенку.

4. Соцсети могут мешать концентрации

Знаете ли вы, что средняя длительность внимания у современного взрослого человека – 8 секунд. Это на одну секунду меньше, чем у золотой рыбки.

Ученые считают, что соцсети являются основной причиной этого.

Когда у вас много аккаунтов в соцсетях, ваш телефон разрывается от сообщений, очень сложно оставаться предельно собранным и сконцентрированным.

Поэтому не стоит удивляться, если подросток, пытаясь делать уроки и общаться в соцсети, не доведет начатое до конца или просто не будет столь же продуктивен, как раньше.

5. Быть офлайн – это здорово!

Представьте себе прекрасный день. Чем бы вы занимались? Вероятно, вы играли бы в игры на свежем воздухе с друзьями.

Вы полны энергии. Когда человек становится старше, у него уже не будет столько энергии. Часто это связано с тем, что человек слишком много времени проводит за компьютером и в социальных сетях.

Социальные сети – это неплохо, однако они вызывают привыкание. Поэтому специалисты не рекомендуют заводить страничку в соцсетях в раннем возрасте, так как это может привести к тому, что ребенок будет слишком много времени проводить в интернете, заменяя им личное общение.



