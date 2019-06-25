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Профилактика меланомы: защита кожи от солнца
// фото: открытый источник
13:18, 25 Jun 2019
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Уже ни для кого не секрет, что прогулки под палящим солнцем или длительный отдых на пляже могут оказаться опасными для человека. Ведь именно из-за воздействия солнечного света чаще всего развивается меланома — крайне агрессивная и распространенная форма рака, которая склонна к стремительному прогрессированию.

Так как все мы фактически попадаем в группу риска, есть смысл узнать об этом заболевании подробнее. Что такое меланома, как ее диагностировать и о способах защититься от меланомы в летнюю жару читайте в нашем материале, передает Рамблер.

Что такое меланома?

Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Обычно такая опухоль появляется в коже, реже — на слизистых оболочках или сетчатке глаза. Но, в любом случае, несмотря на всю свою опасность, меланома поддается хирургическому удалению. Это довольно простая и быстрая процедура, которая при своевременном выполнении может спасти пациенту жизнь.

Как мы уже сказали, чаще всего меланома развивается от солнечного света, а происходит это следующим образом. Науке известны три диапазона УФ-излучения солнечного спектра, которые зависят от длины волны. Самые короткие лучи UF-C полностью безопасны для человека, так как благодаря озоновому слою почти не достигают поверхности Земли.

Лучи UF-B и UF-A уже проникают через атмосферу и оказывают на кожу человека определенное воздействие. UF-B — коротковолновое излучение, которое обладает большой энергией и оставляет на коже сильные ожоги. UF-A, наоборот, практически не обжигает, но вместо этого проникает глубоко в клеточные слои кожи, где вызывает фотостарение, рак и меланому.

Способы диагностики

Так как меланома обычно проявляется именно на коже, ее можно диагностировать самостоятельно. Сразу же после того, как вы заметите странное новообразование на теле, немедленно обратитесь к врачу. Статистика показывается, что в 90% случаев заболевания, определенные на ранних стадиях, успешно поддаются лечению.

Итак, вот на какие факторы нужно обратить внимание, проводя самообследование:
-родинки должны быть ассиметричными;
-на них не должно быть темных или светлых вкраплений;
-края родинки — гладкие, отсутствуют зазубрины, нет корок и трещин.

Естественно, родинки не должны увеличиваться в размерах, деформироваться или кровоточить.

Кто находится в зоне риска?

Как мы уже написали выше, фактически все люди попадают в группу риска, так как живут под солнцем. Но есть та категория людей, которой особенно следует опасаться долгого пребывания под солнечными лучами.

В зависимости от цвета кожных покровов ученые выделяют шесть фототипов кожи. Представители первого и второго — рыжеволосые и светловолосые, с веснушками и кожей "цвета сметаны".

Как правило, этим людям очень сложно добиться красивого шоколадного загара, так как после длительного пребывания на солнце на их коже появляются ожоги, а они — становятся "красными как раки".

Именно представителям этих двух групп следует опасаться ультрафиолевого излучения. 90% пациентов с меланомой — люди из этих категорий. Остальные 10% случаев — наследственные.

Как защитить себя?

Многие люди пренебрегают солнцезащитным кремом и думают, что единственное его предназначение — усиление или уменьшение загара. На самом же деле, данное косметическое средство необходимо для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей. Хоть его эффективность в плане предотвращения рака кожи и не доказана на 100%, дополнительная мера предосторожности никогда не помешает.

Кроме того, следует ограничить время пребывания на палящем солнце. Особенно это касается тех людей, которые входят в группу риска. Также врачи рекомендуют отказаться от походов в солярии, носить длинную одежду, шляпу или панаму, обязательно использовать солнцезащитные очки.

Как выбрать солнцезащитный крем

Выбирая солнцезащитный крем, обратите свое внимание на маркировку UVA и UVB. Первая означает, что данное средство защищает кожу от лучей, провоцирующих меланому. Во втором случае крем спасает только от лучей UF-В диапазона, то есть от солнечных ожогов.

Солнцезащитное средство нужно наносить на все открытые участки кожи, в том числе на веки. Лучше всего сделать это за 20-30 минут до выхода на солнце.

Также не забывайте, что каждые 2-3 часа, после приема душа, купания в море и т.д., слой крема нужно обновлять.

Если вы будете соблюдать все эти правила, загар на пляже станет гораздо безопаснее. Ученые также советуют выбирать для отдыха на солнечном берегу нужно время — рано утром или вечером. В полдень интенсивность солнечного излучения примерно в 10 раз выше аналогичных показателей в 9:00 или 15:00.

Кроме того, не забывайте регулярно осматривать свои родинки, и в случае появления новообразований на теле, идти к врачу, который сможет провести дополнительную диагностику.

Будьте здоровы и загорайте правильно!




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