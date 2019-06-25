Специалисты прогнозируют хороший урожай зерновых I группы

В Молдове стартовала уборочная страда. Убирают зерновые I группы, традиционно жатва началась на юге страны. Прогнозы на урожай этого года оптимистичные, ожидается хороший урожай, сообщили в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

"Предварительные прогнозы показывают, что общий урожай пшеницы, которая является основным продовольственным ресурсом страны, превысит один миллион тонн. У нас практически такая же ситуация, как и в последние пять лет. Конечно, из-за проливных дождей и града начала лета пострадали некоторые сельскохозяйственные угодья, но это единичные случаи, которые не повлияют на положение дел в целом", - сообщил старший консультант управления Минсельхоза Марин Грама.

В то же время он призвал сельхозпроизводителей принять во внимание определенные рекомендации, чтобы обеспечить бесперебойную уборочную кампанию, сократить потери и избежать риска возникновения пожаров, передает Молдпрес.

Учитывая, что уборка зерновых происходит в течение определенного периода времени, фермерам и местным органам власти рекомендуется усилить действия по защите урожая от огня, а также изолировать урожай, собираемый путем создания пахотных полос вблизи дорог, зеленых насаждений, мостов и железной дороги.

"Также в уборочную страду рекомендовано использовать комбайны, грузовики и тракторы, оснащенные системами отвода горячего газа, искрогасителями и средствами оказания первой помощи. В то же время необходимо обеспечить строгий контроль над всеми складами и хранилищами зерновых и кормов. Существуют нормы, соблюдение которых пойдут только на пользу уборочной кампании", - отметил специалист.

Спасатели призывают фермеров соблюдать правила безопасности на полях: не курить, не поджигать жнивьё, стерню.

Уборка зерновых I группы (ячмень, пшеница, рапс, горох) обычно начинается в июне и заканчивается в июле. В прошлом году из-за проливных дождей уборочная страда затянулась. В этом году фермеры АТО Гагаузия первыми начали уборку урожая (17 июня).