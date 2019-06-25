Ученые: Отпуск продлевает жизнь

Речь идёт не только о долгожданном отдыхе, который нужен всем системам нашего организма. В отпуске снижается риск болезней сердца.

Новое исследование показало, что отпуск продлевает жизнь человека во многом потому, что снижает вероятность появления метаболического синдрома.

Так называют целый ряд расстройств вроде гипертонии и атеросклероза, которые совместно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, передает УНИАН.

Ученые из Сиракузского университета в Нью-Йорке выяснили, что более активно отдыхающие люди реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку сам метаболический синдром является состоянием, риск которого можно снизить, передает MedikForum.

В частности, этого можно добиться за счёт потери лишнего веса, физических нагрузок и отказа от курения. А вот о влиянии отпуска до последнего времени ученым было известно не так много. Свои выводы они сделали в ходе наблюдений за здоровьем 63 работников, побывавших в оплачиваемых отпусках. Все они сдавали анализы крови, им также измеряли объем талии.

Результаты показали, что большее количество отпусков действительно уменьшает вероятность метаболического синдрома. Ученые выяснили, что после каждого отпуска, который берёт человек, риск метаболического синдрома снижается на четверть, то есть на 25%.