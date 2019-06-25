Назван простой способ повысить успеваемость ребенка

Специалисты Американской психологической ассоциации выяснили, как повысить успеваемость ребенка в школе. Результаты их исследования 24 июня опубликовал портал MedicalXpress.

Выяснилось, что дети, отдающие предпочтение не точным наукам, а музыке, получают на экзаменах по основным дисциплинам более высокие оценки по сравнению со сверстниками, передает Известия.

Эксперты проанализировали данные более 112 тыс. школьников, поступивших в школу с 2000 по 2003 год и сдавших выпускные экзамены по математике, естествознанию или английскому языку. Во внимание также принимались пол, этническая принадлежность и социально-экономический статус испытуемых и их окружения. При этом 13% всех участников эксперимента в старших классах занимались музыкой.

Выяснилось, что дети, которые ходили на занятие по игре на музыкальных инструментах или занимались вокалом, продемонстрировали более высокие результаты на экзаменах. По словам ученых, их знания фактически были эквивалентны еще одному дополнительному году учебы в школе.

«Мы часто слышим, что нужно сосредоточиться на математике, естественных науках и языках. Ирония в том, что музыкальное образование может стать именно тем, что улучшает все академические достижения в целом», — заявил автор исследования Питер Гузуасис.