Главные ошибки хранения продуктов в холодильнике

Бывает так, что даже самые качественные продукты быстро теряют все свои качества или вовсе начинают портиться именно в тот момент, когда вы собирались их съесть. Далеко не всегда это результат ошибок при их выборе. Часто продукты пропадают просто потому, что мы их неправильно храним.

Специально для «Летидора» Мария Малышева, эксперт сервиса экспресс-доставки продуктов Instamart, назвала топ самых распространенных ошибок, которые мы допускаем при хранении продуктов, передает Рамблер.

Ошибка №1: вы храните яблоки вместе со всеми остальными фруктами

Этот фрукт выделяет большое количество этилена — газа, который ускоряет процесс созревания других плодов.

Например, если вы положите яблоки в один отсек или пакет с грушами, то через сутки такого хранения груши могут попросту начать гнить.

Однако, если дома оказались неспелые фрукты, положить их в один отсек с яблоками будет отличной идеей — они созреют намного быстрее.

Ошибка №2: вы храните бананы в полиэтиленовом пакете в холодильнике

Бананы нужно хранить при комнатной температуре в сухом месте и главное — не в полиэтиленовом пакете. Иначе плоды могут начать портиться за пару часов.

В холодильнике бананы, как и многие другие тропические фрукты (цитрусовые в том числе), теряют свой аромат и вкус.

Ошибка №3: вы храните хурму вместе со всеми остальными фруктами или оставляете ее в герметичных пакетах.

Эти плоды лучше всего хранятся при комнатной температуре в сухом и проветриваемом помещении. Если такой возможности нет, можно поместить хурму в холодильник.Главное проследить, чтобы плод не контактировал с другими фруктами и не хранился в полиэтиленовом пакете — так продукт быстро портится. Лучше всего хранить хурму открытой или в бумажных пакетах.

Кстати, вот совет мамам, которые ошиблись в выборе и купили плод, который вяжет:

уберите продукт в морозильную камеру — после разморозки хурма будет намного меньше вязать.

Ошибка №4: вы храните недозрелые помидоры в холодильнике

Вопреки расхожему мнению, помидоры лучше не хранить в холодильнике. Хотя низкие температуры и продлевают срок хранения этого продукта, он теряет свои вкусовые качества и становится водянистым, а при хранении в тепле — быстрее портится.

Если вы приобрели большое количество спелых помидоров — возможно, их ароматом и вкусом стоит немного пожертвовать, чтобы не пришлось выбросить часть уже через несколько дней. Когда речь идет о паре плодов (тем более, незрелых), которые вы собираетесь съесть в ближайшее время, можно смело оставлять их при комнатной температуре.

Ошибка №5: вы храните картофель на балконе и в холодильнике

Идеальное место для хранения картофеля — погреб. Но, разумеется, жители многоквартирных домов не располагают таким бонусом, поэтому при хранении картофеля люди часто сталкиваются с рядом трудностей.

Оптимальная температура хранения клубней составляет 4-6 градусов, а в холодильниках, как правило, температура ниже.

Если оставить картофель в холодильнике на долгий срок, его текстура станет рыхлой, а вкус приобретет неприятную сладость. Хранение на балконе — также не лучший вариант: дневные и ночные скачки температур и воздействие солнечных лучей ускоряют процессы гниения и прорастания клубней.

Чтобы не выбрасывать килограммы картофеля в мусорное ведро, покупайте небольшое количество продукта, которое планируете съесть в ближайшие пару недель, и храните его в холодильнике, в бумажных пакетах.

Так картофель не успеет потерять свои вкусовые качества и не испортится.

Еще одно правило: где бы вы ни решили хранить клубни, не держите их рядом с луком — это ускоряет процесс прорастания картофеля.

Ошибка №6: вы храните сыр в полиэтиленовой пленке

Поверьте, такая тара для хранения сыра далеко не самый лучший вариант. Сыр — «живой» продукт, поэтому в полиэтилене он задыхается, теряет свои вкусовые качества, и в нем начинают размножаться бактерии.

Чтобы этого избежать, храните сыр в бумаге: подойдет пергамент или бумага для выпекания.

Мягкие сыры вовсе лучше хранить в специальных пищевых контейнерах, а моцареллу, буррату и другие рассольные сыры — в заводской упаковке с рассолом.

Важное правило: следите за сроком хранения, внешним видом и запахом сыра. Если его текстура начинает меняться, он становится рыхлым, появляется "аммиачный" запах или плесень (кроме твердых сыров, в этом случае поврежденную грибком часть можно отрезать) — такой продукт лучше выбрасывать.

Общие рекомендации по хранению продуктов

Не храните жирную пищу и сырое мясо, рыбу и птицу в пластиковых контейнерах. Несмотря на то, что контейнеры предназначены специально для еды, их поверхность довольно быстро повреждается.

Уже через пару месяцев использования полностью отмыть контейнер от жира или мясного сока не получится. Соответственно, если положить в такой контейнер, например, сыр, то есть вероятность, что он впитает в себя все то, что не удалось отмыть после других продуктов.

К тому же, при взаимодействии с пластиком во многих молочных продуктах и готовой еде начинают развиваться вредные бактерии.

Лучше хранить такие продукты в стеклянной посуде. А пластиковые контейнеры отлично подойдут для «сухих» продуктов, овощей и фруктов.

Если вы не готовы тщательно следить за состоянием пластиковой посуды и регулярно ее обновлять, приобретите стеклянную или эмалированную посуду для хранения — она прослужит намного дольше.

То же самое касается пищевой пленки и пакетов "для завтрака", в которых многие хранят продукты. Лучше хранить еду в бумаге или специальной посуде — так вы не только сэкономите деньги и сохраните продукты, но и не будете производить лишнего мусора.