Apă-Canal предупредил об отключении воды в среду

Потребители, проживающие в домах №№ 106, 106/4, 106 А на столичной улице Гренобле, останутся без воды в среду, 26 июня. Отключения запланированы и на улице Друмул Скиноасей, 1, включая номера с дробью.

По информации "Apă-Canal Chişinău", подача воды будет приостановлена с 09.00 до 19.00, когда будут проводиться плановые работы. По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами, передаёт IPN.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.