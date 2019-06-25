В Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Национальный банк Украины вводит оборот банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. Как отметил Смолий, он выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году, передает РБК-Украина.

На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

Как отметил Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным, - уточнил Смолий. - Именно ряд из 11-13 номиналов является наиболее употребительным подходом для ведущих стран в разных уголках мира - от США, Канады, Великобритании, Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии".

В то же время Национальный банк Украины сообщил, что с 1 октября изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.