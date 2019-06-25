Сеть покорила "мускулистая" ворона, похожая на гориллу

На видео запечатлено, как ворона в необычной позе стоит на лестнице.

Сеть покорила "мускулистая" ворона, которая стоит в нестандартной позе, из-за чего ее крылья похожи на мускулистые руки. Видео с вороной выложила пользовательница Twitter.

На видео запечатлено, как ворона в необычной позе стоит на лестнице. Кажется, будто она стоит на руках с мышцами, напоминая собой маленькую гориллу. Пользователей сети озадачило видео с вороной, передает Униан.

"Я посмотрел это видео несколько раз, пытаясь понять, что происходит", - написал один из пользователей в комментариях. Орнитолог Кейли Свифт объяснила, что на самом деле ворона просто грелась на солнце.

По ее словам, птицы во время приема солнечных ванн опускают крылья и поднимают хвосты так, чтобы они были под прямым углом. Из-за этого кажется, что у птицы совсем нет лап.