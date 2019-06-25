В парламенте Грузии произошла потасовка

Грузинские депутаты устроили перепалку из-за требований оппозиции. Из-за нарушения регламента заседания был объявлен технический перерыв.

Депутаты парламента Грузии устроили перепалку во время заседания, на котором обсуждались требования оппозиции, сообщают местные СМИ.

Заседание началось с высказанного оппозицией протеста - они требовали изменить повестку дня, чтобы рассмотреть требования оппозиции, в частности отставку главы МВД Георгия Гахарии и освобождение всех участников акции протеста, задержанных в столице страны в ночь на 21 июня.

Парламентское большинство из партии Грузинская мечта (116 из 150 мест) отказалось изменить порядок заседания. Кроме того, лидер фракции Мамука Мдинарадзе обвинил оппозицию и экс-президента страны Михаила Саакашвили в том, что они являются "главным злом для Грузии", потому что пытаются использовать протест для смены власти в стране, передает Корреспондент.

После этого депутаты сцепились, однако драку предотвратили разнявшие их приставы. Из-за нарушения регламента заседания был объявлен технический перерыв.