Злоумышленники обокрали жительницу Яловен почти на полмиллиона

Двое жителей Хынчештского района в возрасте 18 и 19 лет задержаны сотрудниками полиции. Их подозревают в совершении кражи в особо крупных размерах.

Инцидент произошел 25 мая. 56-летняя жительница Яловен обратилась в полицию. Женщина сообщила, что из ее дома были похищены ценные вещи. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленники проникли в дом через окно и украли 46 000 леев, 14 000 евро, мобильный телефон "Samsung S9", планшет "SamsungGalaxyTab", часы "SPRIT" и ювелирные изделия из золота и серебра. Общая сумма нанесенного ущерба составила 440 980 леев.

Вскоре сотрудники полиции установили личности и местоположение злоумышленников. В результате обысков в их домах была обнаружена и изъята часть похищенного имущества. На украденные деньги задержанные купили автомобиль Audi A6 и мотоцикл Yamaha.

В ходе допроса подозреваемые признали свою вину. Ранее их уже судили за аналогичные преступления.

В настоящий молодых людей поместили под арест на 30 суток. Если их признают виновными, им грозит от 7 до 12 лет.