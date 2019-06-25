В Кишиневе установят цифровые панно, показывающие время прибытия общественного транспорта

Этой осенью в столице на остановках общественного транспорта будут установлены цифровые информационные панно. С их помощью ожидающие на остановке люди смогут отслеживать время прибытия троллейбусов и автобусов.

Как сообщил корреспонденту агентства директор Управления электротранспорта столицы Дорин Черный, на первом этапе будет установлено около 50 цифровых панелей – на остановках с наибольшим потоком пассажиров., передает МОЛДПРЕС.

Кроме того, будет разработано мобильное приложение, с помощью которого пассажиры также смогут узнать время прибытия транспорта на остановку. Эта услуга сделает пользование общественным транспортом более удобным, отметил исполняющий обязанности генерального мэра столицы Руслан Кодряну.

В столице в режиме тестирования уже установлены четыре электронные панно.