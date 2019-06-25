Украина и Грузия оспаривают решение о восстановлении прав России в ПАСЕ

Украина и Грузия оспаривают решение о восстановлении прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Процедура уже началась, решение примут завтра.

Пока же украинская делегация временно прекратила работу в ПАСЕ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ассамблеи. Он написал, что на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии, убеждая их, что Россия может вернуться в ПАСЕ только после выполнения условий ассамблеи.

"К сожалению, европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - отметил Зеленский.

А украинский премьер Владимир Гройсман назвал возвращение России права голоса "реваншем агрессора и пренебрежением нормами международного права".

Представители Грузии в ПАСЕ тоже обвинили Россию в агрессии. Член грузинской делегации Софио Кацарава заявила о нарушении прав человека на оккупированных территориях, имея в виду Южную Осетию и Абхазию.