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Бывший директор Центрального рынка Руслана Кодряну в беззаконии
// фото: Accent TV
15:01, 25 Jun 2019
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Уволенная в прошлую пятницу бывший директор Центрального рынка Лилия Буштюк обвиняет исполняющего обязанности мэра Руслана Кодряну в беззаконии. Она обратилась к местным советникам с призывом лишить полномочий временного главу столичной администрации.

Буштюк настаивает, что за два месяца работы в должности директора обнаружила множество нарушений, допущенных ее предшественником, и собиралась придать их огласке, однако Руслану Кодряну такие планы не понравились.

По словам Буштюк, она приняла муниципальное предприятие "Центральный рынок" с задолженностями почти в 60 миллионов леев.

"За два месяца, пока я возглавляла предприятие, мне удалось погасить 20 миллионов. На сегодняшний день у предприятия есть долг в 40 миллионов", - сказала Лилия.

Как сообщила Лилия Буштюк, Ион Стратулат, сменивший должность директора Центрального рынка на кресло муниципального советника от Либеральной партии, собирался приватизировать часть территории муниципального предприятия.

"Договор об аренде общественного туалета заключен на имя водителя господина Стратулата. Над входом со стороны Армянской улицы, на втором этаже есть помещение площадью 80 квадратных метров, где располагается парикмахерская, принадлежащая супруге господина Стратулата. Это все последовательные действия, оговоренные в четырехлетнем договоре с муниципальным советом. Следующий этап - приватизация", - сказала Лилия Буштюк.

Как сообщил в ответ на наше обращение исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну, увольнение Буштюк стало следствием множества ее незаконных действий. На них жаловались предприятия и торговцы.

"Ни я, ни мои коллеги не хотим быть причастны к борьбе кланов на Центральном рынке, противостоянию интересов бывшей и нынешней администрацией, экономических агентов. Мы это красивенько упаковали и отправили компетентным органам на рассмотрение. А пока госпожа директор освобождена от должности. Точка", - сказал Кодряну.

На должность директора Центрального рынка на три месяца назначен предприниматель Виорел Брага.




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