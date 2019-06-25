Киану Ривза в новой "Матрице" заменит афроамериканец

К слову, в разное время на роль Нео претендовали Юэн МакГрегор и Леонардо Ди Каприо, Том Круз и даже Уилл Смит.

Сёстры Лана и Лилли Вачовски приступили к работе над новой частью "Матрицы", сообщает издание The Source. В настоящий момент картина имеет рабочее название "Проект "Мороженое" (Project Ice Cream). Сами съёмки начнутся в Чикаго в 2020 году. В сценарном плане подробностей пока нет, однако, по первоначальной задумке, режиссёры перенесут нас во время, когда создавалась матрица и Морфеус попал в сопротивление против машин, передает life.

Новая "Матрица", как утверждают инсайдеры, удивит изменениями в актёрском составе. Так, роль Нео на этот раз сыграет не Киану Ривз, как это было во всех прошлых частях, а Майкл Б. Джордан. Этот афроамериканский актёр наиболее известен по фильмам "Фантастическая четвёрка", "Чёрная Пантера", а также продолжениям "Рокки" — "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

Напомним, что первый фильм трилогии "Матрица" вышел в прокат в 1999 году. Премьера двух последующих эпизодов ("Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция") состоялась в 2003-м. К слову, в разное время на роль Нео претендовали Юэн МакГрегор и Леонардо Ди Каприо, Том Круз и даже Уилл Смит. Однако последний предпочёл сняться в неудавшемся "Диком, диком Западе" (1999).

Но за Киану Ривза, оставшегося без роли в новой "Матрице", поклонникам волноваться точно не стоит. Ранее Лайф рассказывал, что он может получить роль супергероя в фильме Marvel.