К слову, в разное время на роль Нео претендовали Юэн МакГрегор и Леонардо Ди Каприо, Том Круз и даже Уилл Смит.
Сёстры Лана и Лилли Вачовски приступили к работе над новой частью "Матрицы", сообщает издание The Source. В настоящий момент картина имеет рабочее название "Проект "Мороженое" (Project Ice Cream). Сами съёмки начнутся в Чикаго в 2020 году. В сценарном плане подробностей пока нет, однако, по первоначальной задумке, режиссёры перенесут нас во время, когда создавалась матрица и Морфеус попал в сопротивление против машин, передает life.
Новая "Матрица", как утверждают инсайдеры, удивит изменениями в актёрском составе. Так, роль Нео на этот раз сыграет не Киану Ривз, как это было во всех прошлых частях, а Майкл Б. Джордан. Этот афроамериканский актёр наиболее известен по фильмам "Фантастическая четвёрка", "Чёрная Пантера", а также продолжениям "Рокки" — "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".
Напомним, что первый фильм трилогии "Матрица" вышел в прокат в 1999 году. Премьера двух последующих эпизодов ("Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция") состоялась в 2003-м. К слову, в разное время на роль Нео претендовали Юэн МакГрегор и Леонардо Ди Каприо, Том Круз и даже Уилл Смит. Однако последний предпочёл сняться в неудавшемся "Диком, диком Западе" (1999).
Но за Киану Ривза, оставшегося без роли в новой "Матрице", поклонникам волноваться точно не стоит. Ранее Лайф рассказывал, что он может получить роль супергероя в фильме Marvel.
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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vox.publika.md