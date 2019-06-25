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Диетологи рассказали, почему не рекомендуется смешивать кислые фрукты со сладкими
// фото: Умная
15:16, 25 Jun 2019
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Согласно исследованию Journal of the American Academy of Nutrition and Dietetics, не все фрукты одинаково полезны. Если быть точнее, то далеко не все сладкие шедевры природы можно есть за один присест. Определенные фруктовые комбинации не только бесполезны для здоровья, но и опасны!

Гайд по фруктовым перекусам

Казалось бы, что может быть лучше, чем тарелка с фруктами на завтрак, обед или ужин? Соединяя фрукты в единое блюдо, мало кто сомневается в том, что такая пища полезна. Однако ученые призывают поклонников «живой» еды не спешить с выводами, подразделяя все фрукты на три категории — кислые, сладкие и нейтральные. В зависимости от этого параметра формируются безопасные фруктовые комбинации. Если игнорировать это правило, можно столкнуться как с банальным несварением, так и с более тяжелыми последствиями в виде сахарного диабета и отравления.

Фрукты-одиночки или арбуз с арбузом

Дыня — гастрономический холостяк. Ее нельзя сочетать с любой другой едой, включая фрукты. Это связано с тем, что дыня усваивается значительно дольше, нежели другие растительные волокна, которые обладают большим количеством воды в составе. Подобная рекомендация актуальна для всех видов дынь, а также для сочных арбузов.

Кисло-сладкий калейдоскоп

Диетологи не рекомендуют смешивать кислые фрукты со сладкими. Например, не стоит комбинировать грейпфрут с бананами, а клубнику с изюмом. При этом допустимо смузи, например, из кислых яблок со сладкими персиками. Крайне неприятными последствия угрожает смесь гуавы и банана. Такой перекус чреват тошнотой, тяжестью в желудке и даже ацидозом.

Недопустимо сочетать крахмалистые фрукты с высокобелковыми. К категории крахмалистых относятся спелые бананы, китайский водяной орех, кукуруза. Их нельзя смешивать с протеиновыми фруктами — изюмом, гуавой, дурианом, кумкватом, а также с абрикосами и авокадо. Дело в том, что человеческая пищеварительная система нуждается в кислотной среде для расщепления протеинов и в щелочной среде для переваривания крахмала. Следовательно, одновременный прием крахмалов и белков — опасное испытание для ЖКТ.




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