Во второй половине дня на юге страны ожидаются грозовые ливни с градом и шквалистый ветер порывами 50-70 км/ч.

Ранее сообщалось, что государственная гидрометеослужба продлила до среды, 26 июня, "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

По прогнозам синоптиков, до 26 июня на большей части территории страны воздух прогреется до 33 градусов тепла днем и до +21 градуса ночью.

В населенных пунктах страны установлены палатки, где люди могут отдохнуть от жары, получить воду, а в случае необходимости - медпомощь.