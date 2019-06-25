Очередная тревога в здании Апелляционной палаты: неизвестный сообщил о заложенной бомбе

Поступило еще одно сообщение о якобы заложенной бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинева. Очередной звонок в службу 112 поступил около 15:00.

На место происшествия прибыли сапёры. Работников и посетителей палаты эвакуировали.

Это уже второй подобный случай за сегодня. Утром в службу 112 позвонила женщина и сообщила, что в здании Апелляционной палаты находится бомба, однако тревога оказалась ложной.

Подобные инциденты обходятся государственному бюджету, в среднем, в 10 тысяч леев. И это без учёта стоимости рабочего времени эвакуированных сотрудников.