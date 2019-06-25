Родившийся в автобусе ребенок получит бесплатный проезд на всю жизнь

Роженице старались помочь все пассажиры автобуса. Они единогласно решили, что поедут без остановок до роддома.

Мальчику, который накануне родился прямо в салоне красноярского автобуса № 64, предоставят уникальную льготу на бесплатный пожизненный проезд. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Департамента транспорта Красноярска Станислав Шалимов.

Кроме того, все работники Красноярского пассажирского автотранспортного предприятия № 5, которые помогали малышу родиться, будут обязательно премированы, причём "достаточно серьёзной суммой", передает Life.

При этом водитель автобуса Алексей Колокольцев работал на этом месте всего десятый день. Однако сориентироваться в неординарной ситуации и быстро доехать до роддома ему помогло хорошее знание города. При этом Колокольцев признался: чтобы доставить роженицу в больницу как можно скорее, ему пришлось нарушить правила дорожного движения.

— Мы пытались ехать побыстрее плюс были пробки. Потом кондуктор подошла и сказала, что у неё [пассажирки] начались роды и надо ехать в роддом. Все едут до роддома, выходить не будут, — рассказал Лайфу водитель. — Скорость превышал, правила нарушал, иначе бы не успели, так как были пробки. Ехали по обочине, доехали довольно быстро.

Но, несмотря на все старания водителя, женщина не дождалась прибытия в больницу и родила здорового мальчика прямо в салоне автобуса. Принимать стремительные роды помогала одна из пассажирок — 41-летняя Оксана, которая сама является матерью троих детей.

— Конечно, было волнение. Это было в первый раз. Все сидели как столбики. Женщина, которая принимала роды, тоже волновалась, прижимала ребёнка к себе, — сказала кондуктор Светлана Шамсутдинова.

По её словам, роженице старались помочь все пассажиры автобуса. Сначала они единогласно решили, что поедут без остановок до роддома, затем "давали водичку, салфетки" — пытались помочь как могли. Одна пожилая женщина дала свой платок, в который впоследствии и завернули новорождённого, она же и звонила в роддом № 1, предупреждала о приезде.

— Возле роддома все пассажиры автобуса вышли. Роженица сказала: "Всем спасибо", — заключила Шамсутдинова.

Напомним, что жительница Красноярска родила прямо в салоне переполненного автобуса. События развивались настолько стремительно, что водителю пришлось самому отвезти женщину на территорию роддома.