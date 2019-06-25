Глава СИБ: Мы будем расследовать любые случаи незаконного финансирования партий

Служба информации и безопасности будет расследовать любые случаи незаконного финансирования партий. С таким заявлением выступил новый глава СИБ Александр Есауленко в ходе заседания парламента.

"Насколько я знаю. финансирования (из-за рубежа - пример ред.) незаконно. Если мы узнаем, мы проведем расследование", - заявил Есауленко.

Ранее в СМИ появилось видеозапись, на которой в ходе переговоров с лидером ДПМ Владом Плахотнюком Игорь Додон говорит, что он получал из России от 700 до 1 миллиона долларов в месяц, но с 1 апреля финансирование было прекращено. Додон спросил 6 июня вице-премьера России Дмитрия Козака, что делать дальше, учитывая финансирование. В свою очередь, Козак пообещал ему, что он поговорит с Владом Плахотнюком, чтобы дать Додону деньги на партию ПСРМ. Он пересказал обсуждение с Козаком:

Додон: У меня задолжности перед партией за два месяца, что делать дальше?

Козак: Вы пришли к власти, оставь Влада (Плахотнюка), пусть даст вам (деньги).

Додон: Я что должен простить Плахотнюка?

Козак: Нет, я расскажу ему об этом.

Влад Плахотнюк: Скажи мне, они что дали тебе денег на ПСРМ?

Игорь Додон: Да, для поддержания. Около 600-700 тысяч в месяц, до миллиона долларов.

Влад Плахотнюк: Не верю.

Игорь Додон: Вы не верите?

Влад Плахотнюк: Честно говоря, это превышает наши возможности по поддержанию ДПМ.