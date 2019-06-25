Сгоревшие часы собора Нотр-Дам можно восстановить при помощи похожих часов

Сгоревшие часы собора Парижской Богоматери можно восстановить благодаря обнаружению почти идентичных часов, сообщает газета Parisien.

Отмечается, что часы собора были разрушены во время пожара в апреле. Они не были оцифрованы, а планы их конструкции пропали. У исследователей для проведения реконструкции не остается ничего, кроме фотографий.

Французские часовщики даже создали страницу в Facebook для обсуждения этой ситуации и поставили перед собой задачу восстановить механизм при помощи 3D-визуализации, передает РИА Новости.

Газета подчеркивает, что недавно было сделано открытие. Так, в помещении, расположенном точно под колоколами церкви Святой Троицы в центре Парижа, были найдены часы, почти идентичные с часами собора, которые, как считалось, были уникальны. Эти часы были изготовлены в той же мастерской Collin и в том же году, что и часы собора Парижской Богоматери.

"Это огромная удача. Как если бы мы нашли другое издание сгоревшей книги. Это бесценно", - передает газета слова часовщика Жана-Батиста Вио (Jean-Baptiste Viot).

Уточняется также, что часовщики при помощи находки смогут изготовить все детали сгоревшего механизма. Это открытие позволит сэкономить несколько лет на реконструкции.

Часы с механизмом, который датируется 1867 годом, длиной 3 метра и весом в несколько сотен килограммов, были расположены под стрелой собора и управляли четырьмя циферблатами, расположенными на крыше.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.