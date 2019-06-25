Сгоревшие часы собора Парижской Богоматери можно восстановить благодаря обнаружению почти идентичных часов, сообщает газета Parisien.
Отмечается, что часы собора были разрушены во время пожара в апреле. Они не были оцифрованы, а планы их конструкции пропали. У исследователей для проведения реконструкции не остается ничего, кроме фотографий.
Французские часовщики даже создали страницу в Facebook для обсуждения этой ситуации и поставили перед собой задачу восстановить механизм при помощи 3D-визуализации, передает РИА Новости.
Газета подчеркивает, что недавно было сделано открытие. Так, в помещении, расположенном точно под колоколами церкви Святой Троицы в центре Парижа, были найдены часы, почти идентичные с часами собора, которые, как считалось, были уникальны. Эти часы были изготовлены в той же мастерской Collin и в том же году, что и часы собора Парижской Богоматери.
"Это огромная удача. Как если бы мы нашли другое издание сгоревшей книги. Это бесценно", - передает газета слова часовщика Жана-Батиста Вио (Jean-Baptiste Viot).
Уточняется также, что часовщики при помощи находки смогут изготовить все детали сгоревшего механизма. Это открытие позволит сэкономить несколько лет на реконструкции.
Часы с механизмом, который датируется 1867 годом, длиной 3 метра и весом в несколько сотен килограммов, были расположены под стрелой собора и управляли четырьмя циферблатами, расположенными на крыше.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
Комментарии
- Ценный продукт: почему не стоит выбрасывать хвостики от клубники
- Как отличить настоящее вино от фальшивки: несложные правила
- Родившийся в автобусе ребенок получит бесплатный проезд на всю жизнь
- Диетологи рассказали, почему не рекомендуется смешивать кислые фрукты со сладкими
- Сеть покорила "мускулистая" ворона, похожая на гориллу
- Главные ошибки хранения продуктов в холодильнике
- Транспорт будущего: на чем мы будем ездить к 2050 году
- Профилактика меланомы: защита кожи от солнца
- Пять причин, почему детям не стоит спешить с соцсетями
- Десять самых кассовых фильмов в истории кино с учетом инфляции
- Ценный продукт: почему не стоит выбрасывать хвостики от клубники
- Как отличить настоящее вино от фальшивки: несложные правила
- Крупная контрабанда в столичном аэропорту: таможенники изъяли два чемодана, битком набитых сигаретами
- Сгоревшие часы собора Нотр-Дам можно восстановить при помощи похожих часов
- Глава СИБ: Мы будем расследовать любые случаи незаконного финансирования партий
- Игорь Додон: Я выступаю за хорошие отношения с нашими румынскими братьями
- Грузия отвергает новые претензии Роспотребнадзора
- Разногласия в альянсе ПСРМ-ACUM: Социалисты против строительства посольства США на территории Республиканского стадиона
- Медики объяснили, кому малина вредна для здоровья
- На Кипре суд приговорил серийного убийцу к семи пожизненным срокам
- У Молдовы больше нет перспективы присоединиться к ЕС
- В Атаках рухнула часть 9-этажного дома. ВИДЕО
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых этим летом ждет большая удача
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md