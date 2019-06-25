Как отличить настоящее вино от фальшивки: несложные правила

Вино — изысканный напиток. В умеренных дозах он весьма полезен для организма.

Однако, отыскать качественный продукт на полках супермаркета не так уж и просто. Ведь рядом с бутылками хорошего вина часто соседствуют винные продукты из порошка. И ценовой диапазон тут не показатель, пишет Вести-UA.

Вот несколько хитростей, которые помогут вам выбрать качественное вино по сходной цене.

Тара

Вино из коробок вполне сгодиться для приготовления маринада. А вот действительно качественное и изыскание вино храниться только в стеклянной бутылке. Тара не должна пропускать солнечные лучи.

Пробка

Винтовую или искусственную пробку часто используют в производстве молодого столового вина. Такое вино нельзя выстаивать годами. Оно имеет весьма короткий срок годности. Если же вы выбираете марочное вино, то пробка из натурального материала обязательна.

Сухое вино

Знаменитые сомелье рекомендуют покупать сухое вино. Такой продукт тяжело подделать или заменить суррогатом. Не верите, проведите эксперимент! Все дешевые вина в пакетах всегда либо сладкие или полусладкие.

Сахар

Тат уже необходимо обращать внимание на этикетку. Так в сухом вине сахара должно быть не более 4-х грамм на литр. В полусухих сахара содержится до 18 г/л, а в полусладких -не более 45 г/л

Этикетка

На этикетке обязательно должно быть указано год урожая а также название производителя. Если же на этикетке есть надпись типа «сделано из виноматериала отборных сортов..» то от такого напитка лучше отказаться.

Диоксид серы

Если вы увидели на этикетке, что напиток содержит диоксид, не пугайтесь. Это обычный консервант. Его часто добавляют как в дешевое так и более дорогое вино, чтобы предотвратить появление грибка. А вот если состав вина входит салициловая кислота, то от такого напитка лучше отказаться.

Как проверить вино дома

Наполните стакан водой. Далее, ложкой влейте немного вина. Натуральный продукт расположиться сверху слоем. А вино из порошка равномерно окрасит воду.

Для проверки можно использовать и соду. Добавите в 50 мл. вина половину чайной ложки пищевой соды. Настоящее вино станет сине-зелёного цвета. А порошковое лишь несколько посветлеет.