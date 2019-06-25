В США хозяйка самого уродливого пса получили $1500 в конкурсе

В Соединенных Штатах Америки прошел конкурс на самую уродливую собаку в мире.

За такое звание боролись 19 животных. Большинство из них были подобраны на улице. Главный приз и первое место досталось беспородному псу по кличке Разбойник-Бродяга, передает mignews.

Кроме внушительного кубка, хозяйка животного по имени Ивонн Моронес из Санта-Розы получит 1500 долларов и право принять участие в утренней телепередаче Today, которая выходит на канале NBC.

Еще 1500 долларов пожертвуют приюту для животных.