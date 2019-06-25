Группа исследователей из Университета Огайо провела детальный анализ архивных медицинских записей и выяснила удивительную вещь. Оказалось, попытки медиков снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний, возможно, приводят к развитию другого не менее тяжёлого недуга.
Напомним, что для нормализации уровня холестерина врачи во всём мире рекомендуют использовать лекарства группы статинов. Эти вещества уменьшают синтез холестерина в печени и снижают его концентрацию в крови.
Автор исследования Виктория Зигмонт (Victoria Zigmont) начала свою работу ещё в 2015 году, когда была сотрудницей Университета Огайо.
Совместно с коллегами она выбрала временной промежуток в четыре года и изучила более семи тысяч медицинских документов людей, имевших показания к назначению статинов и не страдающих сахарным диабетом.
В итоге было отобрано почти пять тысяч участников, которые никогда не принимали статины (до интересующего учёных периода времени). Средний возраст людей, две трети из которых были женщины, составил 46 лет.
В поле зрения исследовательской группы попали все, кому лекарства, снижающие холестерин, назначались минимум дважды и кто принял более 30 таблеток в течение четырёх лет, передает Вести.
При анализе данных учёные принимали во внимание широкий спектр самых разных факторов: пол, возраст, этническая принадлежность, образование, уровень холестерина в крови. Кроме того, специалисты учитывали индекс массы тела, окружность талии и частоту посещений врача.
Оказалось, что пациенты, принимавшие статины, имели повышенный уровень гликированного гемоглобина. Этот показатель отражает среднее содержание глюкозы в крови за какой-либо достаточно долгий промежуток времени (обычно 3-5 месяцев).
Используя сложные методы статистического анализа, Зигмонт выяснила, что те, кто принимал статины менее двух лет, не был подвержен риску "приобрести" диабет.
А вот пациенты, лечившие высокий уровень холестерина дольше 24 месяцев, имели вдвое больший риск возникновения этого тяжёлого расстройства. Интересно, что доза препарата особого влияния на развитие диабета, по-видимому, не оказывала.
Правда, стоит заметить, что участники исследования, получавшие статины долго, были немного старше (за 50 лет) и преимущественно женщинами. То есть представляли те группы, которые в принципе имеют несколько повышенный риск развития диабета.
А значит, делать однозначные выводы пока рано, отмечают специалисты в своей статье, опубликованной в издании Diabetes/Metabolism Research and Reviews.
"Статины очень эффективны для профилактики инфарктов и инсультов. Я бы никогда не стала отговаривать людей от лечения ими только на основании нашего исследования. Однако эта работа должна положить начало дальнейшим обсуждениям вопросов профилактики диабета и лучшем осведомлении пациентов и производителей", – отмечает Виктория Зигмонт.
По мнению авторов проведённого исследования, полученные результаты самих пациентов, принимающих статины, должны настроить на более тщательный контроль сахара крови.
Медикам же важно подробно консультировать их в отношении диеты, физической активности и других методов профилактики сахарного диабета.
Несмотря на то, что лекарства, снижающие холестерин, безусловно являются благом и предотвращают развитие серьёзных заболеваний сердца, необходимо продолжать изучение их воздействия на организм и обмен веществ, отмечает Зигмонт.
Кроме того, в будущем было бы полезно определить, какие именно разновидности статинов повышают риск возникновения сахарного диабета, считают американские исследователи.
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vox.publika.md