Не одно, так другое: препараты против холестерина вдвое увеличивают риск диабета

Группа исследователей из Университета Огайо провела детальный анализ архивных медицинских записей и выяснила удивительную вещь. Оказалось, попытки медиков снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний, возможно, приводят к развитию другого не менее тяжёлого недуга.

Напомним, что для нормализации уровня холестерина врачи во всём мире рекомендуют использовать лекарства группы статинов. Эти вещества уменьшают синтез холестерина в печени и снижают его концентрацию в крови.

Автор исследования Виктория Зигмонт (Victoria Zigmont) начала свою работу ещё в 2015 году, когда была сотрудницей Университета Огайо.

Совместно с коллегами она выбрала временной промежуток в четыре года и изучила более семи тысяч медицинских документов людей, имевших показания к назначению статинов и не страдающих сахарным диабетом.

В итоге было отобрано почти пять тысяч участников, которые никогда не принимали статины (до интересующего учёных периода времени). Средний возраст людей, две трети из которых были женщины, составил 46 лет.

В поле зрения исследовательской группы попали все, кому лекарства, снижающие холестерин, назначались минимум дважды и кто принял более 30 таблеток в течение четырёх лет, передает Вести.

При анализе данных учёные принимали во внимание широкий спектр самых разных факторов: пол, возраст, этническая принадлежность, образование, уровень холестерина в крови. Кроме того, специалисты учитывали индекс массы тела, окружность талии и частоту посещений врача.

Оказалось, что пациенты, принимавшие статины, имели повышенный уровень гликированного гемоглобина. Этот показатель отражает среднее содержание глюкозы в крови за какой-либо достаточно долгий промежуток времени (обычно 3-5 месяцев).

Используя сложные методы статистического анализа, Зигмонт выяснила, что те, кто принимал статины менее двух лет, не был подвержен риску "приобрести" диабет.

А вот пациенты, лечившие высокий уровень холестерина дольше 24 месяцев, имели вдвое больший риск возникновения этого тяжёлого расстройства. Интересно, что доза препарата особого влияния на развитие диабета, по-видимому, не оказывала.

Правда, стоит заметить, что участники исследования, получавшие статины долго, были немного старше (за 50 лет) и преимущественно женщинами. То есть представляли те группы, которые в принципе имеют несколько повышенный риск развития диабета.

А значит, делать однозначные выводы пока рано, отмечают специалисты в своей статье, опубликованной в издании Diabetes/Metabolism Research and Reviews.

"Статины очень эффективны для профилактики инфарктов и инсультов. Я бы никогда не стала отговаривать людей от лечения ими только на основании нашего исследования. Однако эта работа должна положить начало дальнейшим обсуждениям вопросов профилактики диабета и лучшем осведомлении пациентов и производителей", – отмечает Виктория Зигмонт.

По мнению авторов проведённого исследования, полученные результаты самих пациентов, принимающих статины, должны настроить на более тщательный контроль сахара крови.

Медикам же важно подробно консультировать их в отношении диеты, физической активности и других методов профилактики сахарного диабета.

Несмотря на то, что лекарства, снижающие холестерин, безусловно являются благом и предотвращают развитие серьёзных заболеваний сердца, необходимо продолжать изучение их воздействия на организм и обмен веществ, отмечает Зигмонт.

Кроме того, в будущем было бы полезно определить, какие именно разновидности статинов повышают риск возникновения сахарного диабета, считают американские исследователи.