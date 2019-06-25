Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе

Современные крупные компании заинтересованы в эффективной работе сотрудников, которым в дополнение к зарплате предлагаются медицинские страховки, премии, корпоративные скидки, например, в фитнес-клубы, и другие бонусы. Специалисты по персоналу, в свою очередь, разрабатывают различные тренинги и сложные методики повышения мотивации. Но, как оказалось, есть и гораздо более простой способ улучшить показатели отдельно взятого человека.

Исследователи из Университета Линкольна в Великобритании обнаружили, пожалуй, наименее затратный способ повысить удовлетворённость сотрудников условиями труда. Как следствие, улучшается и эффективность их работы. Для этого учёные предлагают людям брать на работу… собак.

Может показаться, что четвероногие друзья будут отвлекать своих хозяев от работы. Об этом, к слову, беспокоятся большинство работодателей. Но, как показало исследование с участием 749 владельцев собак, это далеко не так, передает Вести.

Учёные пригласили к участию в опросе 243 человека, которые могли приводить питомца на работу, и 506 человек, у которых такой привилегии не было. В итоге оказалось, что работа бок о бок со своим домашним любимцем повышала вовлеченность человека в задачи на 33,4 процента, а самоотдачу – на 16,5 процента.

Более того, эта необычная мера способствовала увеличению занятости на 14,4 процента.

Эффективность этого простого метода подтверждают и результаты опроса, проведённого сотрудниками филиала Университета Линкольна в Новой Зеландии. Офисные сотрудники, которые часто приводили на работу своего питомца, сообщали об удовлетворённости условиями труда на 22 процента чаще, чем те, кто этой привилегии был лишён.

"Если бы вы сказали работодателям, что есть простой способ повысить общую удовлетворённость от работы за счёт [изменений] условий труда, они бы точно заинтересовались подробностями", – считает доктор Дэниэл Миллс (Daniel Mills).

Полученные результаты, продолжает он, показывают, что возможность привести в офис собаку помогает повысить внимание сотрудников к работе и, вероятно, производительность, а это сказывается на общем успехе и финансовых выгодах компании. При этом питомцы совершенно не отвлекают сотрудников от их обязанностей.

По мнению Миллса, крупные компании, наверняка, заинтересуются такой простой возможностью улучшить условия труда своих сотрудников.

Научная статья по итогам работы опубликована в издании Frontiers in Veterinary Science. В ней исследователи также описывают, как на различные показатели работника влияют размеры приводимых в офис собак, их порода и уровень "воспитанности".

Как сообщают британские специалисты, в ходе дальнейших работ им хотелось бы собрать портрет идеальной офисной собаки.