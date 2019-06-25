Бывший вице-премьер Александр Муравский раскритиковал программу представленную новым правительством

Бывший вице-премьер Александр Муравский раскритиковал программу, представленную новым правительством, назвав ее "комиксом".

Муравский обратился к новым министрам, с надеждой, что они не имеют "никакого отношения к тому комиксу, который размещён на сайте правительства под громким названием Программа правительства".

"Студенты-первокурсники подготовили бы гораздо более качественный документ. И, думаю, вы это прекрасно понимаете. Поэтому, предлагаю, рекомендую и прошу для спасения чести профессии, к которой и я отношусь, попросить премьер-министра снять этот опус с сайта. Лучше не иметь ничего, чем иметь это", - считает Муравский.

В качестве рекомендации бывший вице-премьер посоветовал новому правительству изучить Briefing Book From Development Partners of Moldova, разработанную и представленную правительству в мае 2015 года.

"Документ был разработан ведущими специалистами (по каждой отрасли) Республики Молдова и прекрасными иностранными экспертами и поддержан всем сообществом партнёров по развитию. Конечно, документ надо актуализировать, но не более, и не надо выдумывать новый велосипед, а просто надо садиться на устойчивую модель", - заключил Александр Муравский.