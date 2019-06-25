Колумбийка чудом спасла сына от падения с четвертого этажа. Видео

Жительница Колумбии за пару секунд смогла спасти сына от падения с лестничного пролета. Инцидент, произошедший на прошлой неделе в городе Медельин, попал на камеры видеонаблюдения.

Женщина с трехлетним малышом вышли из лифта и направились к приемной строительной компании. В какой-то момент ребенок отпустил руку матери и побежал к перилам, ограждающим лестничный пролет. Затем малыш споткнулся, потерял равновесие и начал падать вниз. Однако мать за считаные секунды смогла схватить мальчика за ногу и вытащить, передает Известия.

Как пишет во вторник, 25 июня, портал Unilad, курьер, находившийся на лестничной площадке, быстро спустился по лестнице и помог женщине.

В Сети видео восприняли неоднозначно — одни пользователи хвалят быструю реакцию матери, другие отмечают небезопасность перил.