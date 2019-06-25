Александр Есауленко: в Молдове есть признаки гибридной войны

В Молдове есть признаки гибридной войны. Это подтвердил новый директор Службы информации и безопасности Александр Есауленко. Проект о его назначении поддержали 59 депутатов альянса Санду-Додона.

"Сейчас много говорят о гибридной войне, которой подвергается Молдова. Выявлялись ли элементы этой войны, и какие меры вы намерены предпринять для ее пресечения?", - отметил депутат ДПМ Игорь Время.

"Разумеется, элементы гибридной войны проявляются на территории Молдовы. Цель и приоритет службы - управление рисками, которые могут повлиять на национальную безопасность", - заявил директор СИБ Александр Есауленко.

В тех же словах директор СИБа ответил и на вопросы о других угрозах безопасности.

"В последние несколько недель в Молдову стало приезжать больше россиян, в основном мужчин. Есть ли причины для беспокойства и возможны ли какие-либо манифестации с участием так называемых "зеленых человечков", - сообщил депутат ДПМ Игорь Время.

"Понятие "зеленые человечки" сейчас в моде. Приоритетом для нас является определение факторов риска, которые могли бы повлиять на национальную безопасность", - Александр Есауленко.

"Является ли риском для национальной безопасности незаконное присутствие военных сил на востоке Молдовы ? И каковы ваши рекомендации для снижения этого риска?", - подчеркнул депутат ДПМ Евгений Никифорчук.

"Незаконное пристутствие иностранных войск на территории Молдова представляет собой очевидный риск для национальной безопасности. Наши рекомендации будут изложены в информационных записках, представленных получателям", - подытожил Есауленко.

Александру Есауленко - 42 года, с прошлой осени он занимал пост замдиректора СИБа. Служит в ведомстве с 99-го года, был заместителем начальника управления контрразведки.

Ранее депутаты альянса Санду-Додона вернули службу в подчинение президенту. Глава государства получил право выдвигать и увольнять руководство СИБа, устанавливать структуру и численность персонала.

Заместителем директора службы назначен Артур Гуменюк, до этого бывший советником президента.