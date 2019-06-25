В Молдове есть признаки гибридной войны. Это подтвердил новый директор Службы информации и безопасности Александр Есауленко. Проект о его назначении поддержали 59 депутатов альянса Санду-Додона.
"Сейчас много говорят о гибридной войне, которой подвергается Молдова. Выявлялись ли элементы этой войны, и какие меры вы намерены предпринять для ее пресечения?", - отметил депутат ДПМ Игорь Время.
"Разумеется, элементы гибридной войны проявляются на территории Молдовы. Цель и приоритет службы - управление рисками, которые могут повлиять на национальную безопасность", - заявил директор СИБ Александр Есауленко.
В тех же словах директор СИБа ответил и на вопросы о других угрозах безопасности.
"В последние несколько недель в Молдову стало приезжать больше россиян, в основном мужчин. Есть ли причины для беспокойства и возможны ли какие-либо манифестации с участием так называемых "зеленых человечков", - сообщил депутат ДПМ Игорь Время.
"Понятие "зеленые человечки" сейчас в моде. Приоритетом для нас является определение факторов риска, которые могли бы повлиять на национальную безопасность", - Александр Есауленко.
"Является ли риском для национальной безопасности незаконное присутствие военных сил на востоке Молдовы ? И каковы ваши рекомендации для снижения этого риска?", - подчеркнул депутат ДПМ Евгений Никифорчук.
"Незаконное пристутствие иностранных войск на территории Молдова представляет собой очевидный риск для национальной безопасности. Наши рекомендации будут изложены в информационных записках, представленных получателям", - подытожил Есауленко.
Александру Есауленко - 42 года, с прошлой осени он занимал пост замдиректора СИБа. Служит в ведомстве с 99-го года, был заместителем начальника управления контрразведки.
Ранее депутаты альянса Санду-Додона вернули службу в подчинение президенту. Глава государства получил право выдвигать и увольнять руководство СИБа, устанавливать структуру и численность персонала.
Заместителем директора службы назначен Артур Гуменюк, до этого бывший советником президента.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md