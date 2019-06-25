Астрологи выделяют четыре Знака Зодиака, которые склонны к импульсивности и экспрессивному поведению больше других.
Овен
Овны — самые эмоциональные люди. Сегодня они злые и непредсказуемые, а завтра всех любят и проявляют заботу. Они не сдерживают чувства, что делает их самыми яркими личностями. Если от них могут уставать окружающие, то сами от себя они не устают никогда. Им комфортно жить в таком ритме. Недостаток Овнов, связанный с их эмоциональностью, — резкость и конфликтность. Представители этого Знака Зодиака часто теряют друзей из-за того, что говорят или делают что-то необдуманно. Еще им бывает очень трудно понять чувства и эмоции другого человека, потому что они и свои эмоции не анализируют. Им нравится жить в свободном стиле, когда все происходит так, как происходит, пишет Вести-UA.
Лев
Львы — эмоциональные и страстные люди, настроение которых постоянно меняется. Жить с таким человеком трудно, потому что порой непонятно, что является причиной его злости или грусти. Если окружающие видят спокойного Льва, то вторая половинка видит его истинного. Родным людям бывает тяжело взаимодействовать со Львом. Астрологи отмечают, что это довольно импульсивные личности, у которых нет «тормозов». Они, как и Овны, склонны к конфликтам из-за эмоциональной несдержанности. Близкие люди часто обижаются на Львов, но правильно будет просто принять их такими, какие они есть.
Скорпион
Скорпионы тяжело воспринимают критику, поэтому во время эмоционального взрыва их лучше не трогать. Потом они попросят прощения и выслушают пожелания и претензии человека. Скорпионы очень чувственны, у них очень развита эмпатия. Они испытывают полный спектр эмоций практически каждый день, но показывают людям лишь их небольшую долю. Внутри Скорпионов очень часто разворачивается самая настоящая война. Они постоянно думают о том, как поступить в той или иной ситуации, анализируют прошлое и будущее. Никто не знает, о чем конкретно думает представитель этого Знака в текущий момент, но с вероятностью почти в сто процентов можно сказать, что этого человека переполняют эмоции.
Рыбы
Рыбы — самые добрые и приятные из всех эмоционально активных людей. Они делятся своим восторгом, любовью, восхищением, умилением, ликованием, радостью, а вот негативные чувства стараются скрывать. Рыбы мечтательны и романтичны. Находиться рядом с ними в момент расцвета их позитивных эмоций очень приятно. Эти люди очень заботливы и дружелюбны. Они всегда стремятся к тому, чтобы доставить окружающим радость. Особенно сильно они хотят доставлять радость близким. Если это не получается, Рыбы могут погрузиться в апатию. Их эмоциональность заставляет людей испытывать необъяснимую тягу к общению с ними. Это чистое природное обаяние.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md