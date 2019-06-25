Названы самые эмоциональные знаки зодиака

Астрологи выделяют четыре Знака Зодиака, которые склонны к импульсивности и экспрессивному поведению больше других.

Овен

Овны — самые эмоциональные люди. Сегодня они злые и непредсказуемые, а завтра всех любят и проявляют заботу. Они не сдерживают чувства, что делает их самыми яркими личностями. Если от них могут уставать окружающие, то сами от себя они не устают никогда. Им комфортно жить в таком ритме. Недостаток Овнов, связанный с их эмоциональностью, — резкость и конфликтность. Представители этого Знака Зодиака часто теряют друзей из-за того, что говорят или делают что-то необдуманно. Еще им бывает очень трудно понять чувства и эмоции другого человека, потому что они и свои эмоции не анализируют. Им нравится жить в свободном стиле, когда все происходит так, как происходит, пишет Вести-UA.

Лев

Львы — эмоциональные и страстные люди, настроение которых постоянно меняется. Жить с таким человеком трудно, потому что порой непонятно, что является причиной его злости или грусти. Если окружающие видят спокойного Льва, то вторая половинка видит его истинного. Родным людям бывает тяжело взаимодействовать со Львом. Астрологи отмечают, что это довольно импульсивные личности, у которых нет «тормозов». Они, как и Овны, склонны к конфликтам из-за эмоциональной несдержанности. Близкие люди часто обижаются на Львов, но правильно будет просто принять их такими, какие они есть.

Скорпион

Скорпионы тяжело воспринимают критику, поэтому во время эмоционального взрыва их лучше не трогать. Потом они попросят прощения и выслушают пожелания и претензии человека. Скорпионы очень чувственны, у них очень развита эмпатия. Они испытывают полный спектр эмоций практически каждый день, но показывают людям лишь их небольшую долю. Внутри Скорпионов очень часто разворачивается самая настоящая война. Они постоянно думают о том, как поступить в той или иной ситуации, анализируют прошлое и будущее. Никто не знает, о чем конкретно думает представитель этого Знака в текущий момент, но с вероятностью почти в сто процентов можно сказать, что этого человека переполняют эмоции.

Рыбы

Рыбы — самые добрые и приятные из всех эмоционально активных людей. Они делятся своим восторгом, любовью, восхищением, умилением, ликованием, радостью, а вот негативные чувства стараются скрывать. Рыбы мечтательны и романтичны. Находиться рядом с ними в момент расцвета их позитивных эмоций очень приятно. Эти люди очень заботливы и дружелюбны. Они всегда стремятся к тому, чтобы доставить окружающим радость. Особенно сильно они хотят доставлять радость близким. Если это не получается, Рыбы могут погрузиться в апатию. Их эмоциональность заставляет людей испытывать необъяснимую тягу к общению с ними. Это чистое природное обаяние.