СМИ: Марк Ткачук намерен создать новую политическую партию после встречи с Дмитрием Козаком

Бывшие депутаты-коммунисты Марк Ткачук и Юрий Мунтян, которых лидер ПКРМ Владимир Воронин назвал предателями, намерены создать новую политическую партию. Решение было принято после их вчерашней неофициальной встречи в Кишинёве с российским вице-премьером Дмитрием Козаком. Об этом пишет "ziarul naţional" со ссылкой на анонимные источники.

Издание отмечает, что Ткачук и Мунтян намерены создать политическую партию левого толка, которая была бы интересна Москве.

В ответ на наше обращение Юрий Мунтян заявил, что не встречался с Козаком. Прокомментировать сообщение "ziarului naţional" он отказался. Марк Ткачук не ответил на звонок.

Недавно Марк Ткачук разместил в российской прессе статью, в которой хвалит Козака за создание правящей коалиции ПСРМ-ACUM.