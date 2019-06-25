В шаге от трагедии: В Чимишлии мужчину госпитализировали после удара током

Житель села Сагайдакул Ноу Чимишлийского района попал в больницу после удара током. Известно, что пострадавший в прошлом был электриком и пытался самостоятельно провести электричество к дому соседа.

Инцидент произошел 21 июня. Односельчанин, у которого за неуплату счетов дом отключили от электричества, обратился за помощью к знакомому электрику. Во время проведения работ мужчина случайно коснулся рукой оголенного провода и получил удар током.

В результате пострадавшего доставили в больницу. В настоящий момент его состояние оценивается как удовлетворительное.