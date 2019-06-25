Составлен рейтинг самых гостеприимных стран мира

Сотрудники сервиса бронирования отелей Booking.com опросили 21 500 респондентов по всему миру, чтобы выяснить, какие страны считаются самыми гостеприимными.

Согласно результатам исследования, самый радушный прием ожидает туристов в Таиланде. Так считают 85% жителей этой страны. Второе место досталось Индонезии. Там дружелюбно относятся к путешественникам 83% жителей, пишет Моя Планета.

На третьем месте оказалась Мексика, а на четвертом — Тайвань. За гостеприимность этих стран проголосовало 77% опрошенных.

На пятом месте находится Индия. 75% респондентов считают эту страну местом, где каждого ждет теплый прием.