Глава кабмина забыла о принципе разделения власти. Она пригрозила отставкой членам Высшего совета магистратуры, требуя начать кадровую чистку. На заседание совета ВСМ она пришла без приглашения.
"Судебная власть в Молдове пользуется определенными конституционными гарантиями независимости и невмешательства в ее деятельность других двух ветвей власти. Сейчас мы наблюдали прямое вмешательство исполнительной власти, премьер-министра, посредством угроз и шантажа. косвенных, но понятных", - отметил адвокат Виталие Нагачевский.
Политические эксперты тоже отмечают, что судебная власть должна оставаться независимой, а реформе в системе юстиции нужно проводить малыми шагами без политического вмешательства.
"Майя Санду представляет исполнительную власть, и ее заявления - вмешательство в работу юридической системы. Указывание пальцем, кого я должен привлекать к ответственности и наказывать, - нездоровое явление. Существуют другие механизмы, другие полномочия, включая хорошо отлаженную кадровую систему Высшего совета магистратуры", - заявил политический аналитик Александр Кузнецов.
Прессе о визите премьера в ВСМ сообщили за 20 минут до начала заседания совета.
- Присутствует г-жа.... Без приглашения...
- Да, без приглашения, г-жа премьер-министр.
Закон запрещает премьер-министр участвовать в заседаниях Высшего совета магистратуры. Тем не менее Майя Санду не только явилась, но села рядом с председателем заседания и стала угрожать членам этого независимого института юридической власти.
"Если положение дел здесь не изменится в ближайшие недели, мы будем искать решения в парламенте и правительстве", - сообщила премьер-министр Майя Санду.
Санду обвинила судей в неуважении закона и вынесении неправомерных решений. В качестве примера она привела вердикт по делу своего партнера по правящему альянсу Андрея Нэстасе.
"Принимались множество незаконных решений. Например, решение об аннулировании результатов местных выборов в Кишинёве. Что за этим последовало? Как на это отреагировал ВСМ?", - продолжила Майя Санду.
Упреки премьера прозвучали на фоне решения ВСМ о снятии с должностей за грубые нарушения соратников блока ACUM судей Домники Маноле и Георге Балана.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать упреки, что ее незваный визит в ВСМ является вмешательством в работу судебной системы, премьер отметила, что не видит никаких несоотвествий в своих действиях.
"Думаю, что в юстиции существуют серьёзные проблемы, и мы не должны прикрываться надуманными причинами. Уверена, что мы должны навести порядок в судебной системе", - подытожила Санду.
После ухода Майи Санду ВСМ внес поправки в повестку заседания и отстранил от работы нескольких судей. В частности, председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ и главу Кишинёвского суда Раду Цуркану. Также ВСМ потребовал добровольной отставки своего представителя в Конституционном суде Корнелиу Гурина.
Майя Санду не первый раз требует отчета судей и пытается оказать политическое давление на судебную систему. В 2014 году, будучи министром образования, она явилась на заседание Высшего совета магистратуры, чтобы отчитать судей за аннулирование решений министерства.
Согласно шестой статье Основного закона, в Молдове законодательная, исполнительная и судебная власти разделены и взаимодействуют при осуществлении своих прерогатив, в соответствии с положениями Конституции.
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