Миссия МВФ сегодня прибудет в Молдову

Сегодня визит в Молдову начинает оценочная миссия Международного валютного фонда. Группа экспертов во главе с Рубеном Атояном будет работать в нашей стране до 10 июля. Она проведет оценку макроэкономической ситуации.

В первый день пребывания миссии МВФ в Кишиневе намечены встречи с премьер-министров Майей Санду и министром финансов Натальей Гаврилицэ.



Предыдущий визит оценочной миссии МВФ проходил в марте. По его итогам фонд выступил с прогнозом об экономическом росте в нашей стране в этом году на уровне 3,7 процента.

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