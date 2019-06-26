В столице нелепо разместили еще один пешеходный переход

Пешеходный переход из ниоткуда в никуда разметили на Мунчештском шоссе в Кишиневе. Пешеходам предлагают переходить улицу от середины перекрестка до въезда на частную парковку. Знак здесь установили давно, а появление разметки только усугубило ситуацию.

"С этим переходом всегда были проблемы. Когда идешь на остановку, забываешь, что зебра здесь. Думаю, было бы лучше разместить её ближе к остановке".



"Конечно, переходить страшно. Надеюсь, власти примут это к сведению".



"Понятное дело, неправильно. Где дорога, а где зебра. Не знаю, кто до такого додумался".



В управлении Exdrupo говорят, что лучшего места для зебры нет.



"Еще пять лет назад мы вместе с сотрудниками полиции решили, что переход должен быть именно здесь. Рядом мусорные контейнеры, и там невозможно нанести разметку. А напротив столб. Нельзя же, что люди шли прямо на него", - отметил представитель Евгений Вырлан.



Исполняющий обязанности мэра признает - это не единичный случай. И обещает исправить ошибку.



"Exdrupo не координирует свою работу с мэрией. Но мы вмешаемся, как вмешивались в других случаях - когда переходы вели то в кусты, то в песочницу", - заявил и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.



Неделю назад в соцсетях подняли на смех другую зебру - тоже из ниоткуда в никуда. Завершить разметку намерены в течение месяца. В планах у коммунальщиков - 140 переходов.